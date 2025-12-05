Soudan: Le gouvernement de l'espoir discute de l'achèvement de la connexion entre les organes d'État

Dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement de l'espoir pour améliorer la performance de l'administration et dynamiser les programmes de transformation numérique au sein des institutions gouvernementales, la ministre des Affaires du Cabinet, Mme Lamia Abdel Ghaffar, a rencontré aujourd'hui dans ses bureaux le ministre des Communications et de la Transformation numérique, l'ingénieur Ahmed Dardiri Ghandour.

La réunion a porté sur le projet d'achèvement du réseau reliant le Cabinet et les ministères. Ce réseau contribuera à accroître l'efficacité du travail gouvernemental et facilitera l'échange d'informations et de documents entre le Cabinet et les autres ministères.

Il est également essentiel pour renforcer la transparence et fournir des informations précises sur le fonctionnement et l'organisation des ministères.