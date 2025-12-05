Afrique Centrale: Libreville accueille un colloque international pour l'avenir des forêts du Bassin du Congo

Libreville, 25 novembre 2025-Sous le signe de la coopération et de l'innovation, la capitale gabonaise a abrité le Colloque scientifique international sur les écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. Organisé dans la continuité des programmes RESSAC et OFAC-CE du CIFOR-ICRAF, l'événement a mobilisé plus de 90 institutions et universités partenaires, du Nord comme du Sud, et réuni près de 250 chercheurs, décideurs et acteurs de terrain.

Pendant deux jours, les participants ont partagé analyses et résultats pour améliorer la gestion durable des forêts du Bassin du Congo, un enjeu majeur dans le contexte post-COP30, moment charnière pour évaluer la mise en œuvre de l'Accord de Paris et du Pacte de Glasgow.

Un appel à l'innovation et à la co-responsabilité

Dans son allocution, le professeur Etoughe Efe, directeur général de la Recherche scientifique, a exhorté la communauté scientifique à « co-créer » et « co-construire » des modèles de recherche innovants face aux défis du climat, de la biodiversité et de la dégradation des terres. « Rien de grand ne se fait sans co-responsabilité », a-t-il insisté.

Un forum pour rapprocher science et politique

À l'issue des travaux, un Forum Science-Politique a réuni leaders académiques, organisations sous-régionales, entreprises privées et bailleurs afin de renforcer les partenariats et stimuler un véritable leadership scientifique en Afrique centrale.