Congo-Kinshasa: Lancement du processus de sélection des candidats pour la Bourse Excellentia RDC

La Fondation LONA lance le processus national de sélection des candidats pour la bourse Excellentia RDC, édition 2025. Cela, conformément aux instructions du ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, Recherche Scientifique et Innovations (ESURSI)

Le test de sélection national se tiendra le samedi 06 décembre dans six centres agréés par le ministère de tutelle dans les villes de Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Kananga, Kisangani et Kolwezi.

Par ailleurs, les épreuves d'évaluation des candidats porteront sur le français, l'anglais, la culture générale et les mathématiques.

Tous les finalistes des humanités ayant obtenu au minimum 80 pourcents à l'Examen d'Etat peuvent compétir afin de bénéficier de cette bourse d'étude à l'étranger et au pays.

Selon Jérémie Lebughe, responsable de la communication de la Fondation LONA, le programme Excellentia RDC est un investissement ciblé pour doter la nation des compétences nécessaires à son développement.

Cependant, les bourses sont orientées par le gouvernement vers les filières stratégiques que sont les STEM (Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques) et numérique, Mines et énergies renouvelables, Agriculture et Ingénierie.