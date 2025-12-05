Sénégal: Mabouba Diagne inaugure une serre de phytopathologie et d'amélioration des cultures à Bambey

Bambey — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, a présidé, jeudi, à Bambey (centre), la cérémonie d'inauguration d'une serre de phytopathologie et d'amélioration des cultures, un investissement dont le coût est d'environ 300 millions de francs CFA, selon lui.

Cette infrastructure scientifique, érigée au Centre national de recherches agronomiques, est unique en son genre en Afrique de l'Ouest, selon M. Diagne.

Sa construction a été financée par l'Allemagne, dans le cadre d'un projet auquel est associé l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), a-t-il dit.

C'est un "instrument stratégique pour l'atteinte de l'objectif d'autosuffisance alimentaire" du Sénégal, a signalé Mabouba Diagne.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

D'une superficie de 1 384 mètres carrés, la serre est destinée à la recherche sur les "cultures stratégiques", celles qui sont considérées comme "les piliers de la production agricole nationale et de la souveraineté alimentaire", dont l'arachide, le mil et le sorgho, selon M. Diagne.

"Véritable outil scientifique de pointe, cette infrastructure de dernière génération contribuera à l'homologation de variétés performantes, résilientes et adaptées aux conditions agro climatiques nationales", a-t-il assuré.

Selon Mabouba Diagne, la construction de la serre de phytopathologie et d'amélioration des cultures est une étape décisive de la modernisation des plateformes nationales de recherche agricole et de la recherche-développement au Sénégal.

Il assure que la serre contribuera à la mise au point d'innovations techniques et technologiques visant à améliorer la productivité agricole, la production et la souveraineté alimentaire, au Sénégal comme dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest.

Le projet "Crop to End Hunger", auquel est associé l'ISRA, à l'origine de cet investissement, traduit la volonté du président de la République de placer la science, l'innovation et le partenariat international au coeur de la transformation de l'agriculture sénégalaise, estime M. Diagne.

D'autres investissements sont en cours, au sein de ce projet, a-t-il dit, en citant la construction d'une ferme de 50 hectares et la réhabilitation de plusieurs laboratoires du CNRA.

L'ISRA, l'ambassade d'Allemagne au Sénégal, le conseil départemental de Bambey et la mairie de Ngogom (centre) étaient représentés à la cérémonie d'inauguration.