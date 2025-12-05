Ziguinchor — Alsény Bangoura, l'adjoint du gouverneur de Ziguinchor (sud) chargé des questions de développement de la région, a appelé les démembrements de l'État et le secteur privé local à s'approprier "pleinement" la nouvelle plateforme électronique de passation des marchés publics.

L'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) a lancé, en octobre dernier, la phase pilote de la plateforme "Achats publics en procédures électroniques", un outil destiné à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Cet outil va "simplifier et fluidifier" la commande publique, selon l'ARCOP, qui veut l'utiliser pour promouvoir une "administration moderne, transparente et performante".

Ce jeudi, il a été présenté aux opérateurs économiques et aux démembrements de l'État se trouvant dans la région de Ziguinchor.

"C'est un outil performant, appelé à remplacer le SIGMAP (l'outil utilisé jusque-là). Il intègre les innovations du nouveau Code des marchés publics", a souligné Alsény Bangoura, ajoutant : "Nous invitons les autorités contractantes et les opérateurs économiques à s'approprier pleinement cette plateforme, conformément à la directive présidentielle sur la digitalisation des procédures de passation des marchés publics."

C'est une plateforme "performante", qui garantit "un traitement rapide de l'information et permet de planifier, de préparer et de passer les marchés publics", a ajouté M. Bangoura en présidant la réunion de présentation de cet outil.

Il a invité le secteur privé local à s'inscrire massivement sur cette plateforme afin de tirer profit des opportunités qu'elle lui offre.

Ousseynou Cissé, le directeur de la statistique et de la documentation à l'ARCOP, a parlé aux dirigeants des services régionaux et départementaux de l'État, aux représentants du secteur privé également, des avantages de la dématérialisation des marchés publics et du nouvel outil électronique.

Ce dernier est "hébergé dans un [centre de données] garantissant une sécurité, une disponibilité et une fluidité d'utilisation", leur a-t-il dit.