Sénégal: A Ziguinchor, le mobile money stimule l'inclusion financière

L'essor du mobile money a profondément modifié les pratiques économiques des habitants de Ziguinchor, contribuant par la même occasion à repositionner les banques dans le quotidien des usagers.

Longtemps freinée par l'éloignement géographique, la faible présence des infrastructures et la méfiance envers les institutions financières classiques, l'inclusion bancaire progresse désormais à un rythme soutenu dans la capitale sud du pays.

Les services de mobile money permettent à des milliers de ménages d'accéder, souvent pour la première fois, à des opérations essentielles : paiements, transferts, épargne et règlement de factures.

Davantage de traçabilité dans les transactions économiques

Pour de nombreux établissements bancaires présents à Ziguinchor, l'expansion du mobile n'est plus perçue comme une concurrence frontale, mais comme un prolongement et un complément stratégique. Certains professionnels des banques disent noter une réduction notable de l'affluence aux guichets, au profit d'opérations dématérialisées accessibles à partir de son téléphone portable.

Cette évolution permet de se concentrer davantage sur les services à forte valeur ajoutée : crédit, financement des PME, produits d'investissement et accompagnement personnalisé, indique-t-on.

En ce jour du 4 décembre marquant la célébration de la journée internationale des banques, les services spécialisés de transfert d'argent électronique ont contribué à formaliser certaines transactions auparavant strictement informelles, rendant l'économie locale plus traçable et plus accessible aux institutions financières, selon plusieurs responsables d'agences interrogés.

À Ziguinchor, les populations et particulièrement les femmes actives dans le commerce et la transformation agroalimentaire, disent constater les effets concrets de ces services. Les transferts rapides, l'absence de déplacement vers les banques et les coûts réduits, encouragent une gestion plus régulière et sécurisée des revenus. Pour beaucoup d'entre elles, le mobile représente une première étape vers une inclusion économique durable, facilitant aussi la participation aux mutuelles, tontines numériques et plateformes coopératives.

Un impact social majeur, malgré quelques défis persistants

"L'essor des services financiers mobiles nous a facilité les choses, c'est un gain de temps. Il y a une nette accessibilité. C'est une inclusion économique durable", a dit par exemple Khady Sonko, journaliste au bureau régional du quotidien national Le soleil à Ziguinchor.

"Cette démocratisation du mobile money participe à la réduction de la pauvreté, favorise l'émergence d'une nouvelle dynamique entrepreneuriale et limite les risques liés à la circulation d'espèces", a dit Daouda Goudiaby, un jeune entrepreneur.

Issa Diamanka commerçant basé au quartier de Castor pense de son côté que l'avenir de l'inclusion à Ziguinchor reposera sur une meilleure articulation entre banques traditionnelles et opérateurs de mobile money, ainsi qu'un renforcement de la sensibilisation des populations aux outils numériques.

Lamine Dramé, un autre jeune opérateur économique, estime pour sa part que des défis persistent. Il a évoqué une faible éducation financière, qui limite l'utilisation des services plus complexes comme le crédit. Il a aussi insisté sur la vulnérabilité face aux arnaques qui surviennent dans les plateformes numériques ainsi que l'absence d'une couverture téléphonique optimale du réseau téléphonique dans certaines zones rurales de la région.

Avec une adoption croissante, le mobile s'impose déjà comme le principal levier de bancarisation et de dynamisation économique dans la région de Ziguinchor.