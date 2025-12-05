Sénégal: Budget 2026 - Baisse des crédits alloués au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique

Dakar — Le budget du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a connu une baisse pour la gestion 2026 s'arrêtant à 274 284 957 940 de francs CFACFA, a-t-on appris du rapport de présentation de l'exercice 2026.

"Le projet de budget 2026 du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est arrêté à 274 284 957 940 de francs CFA en autorisations d'engagement (AE) et 217 278 557 940 FCFA en crédits de paiement (CP)", indique le rapport de la commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale.

Il est noté une baisse dans ce budget, des crédits budgétaires pour la gestion 2026 du ministère de la Santé et de l'hygiène publique s'expliquant selon Mady Danfakha, rapporteur général par, entre autres,

D'après le rapport cette baisse s'explique par le transfert des crédits du Programme de protection sociale au ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités avec un montant de 3,7 milliards de francs CFA.

"Le volet construction aussi a été affecté au ministère des Infrastructures, pour un montant de 85 milliards de FCFA, compte non tenu des crédits logés au ministère des Forces armées", a précisé le document.

La même source ajoute qu' "une analyse approfondie permet de relever en réalité une hausse d'environ 38,6 milliards de FCFA des crédits".