Sénégal: Souveraineté numérique - Un élu alerte sur les risques liés au stockage des données à l'étranger

4 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le député Abdoulaye Tall (majorité) a mis en garde, jeudi, contre les menaces pesant sur la souveraineté numérique du Sénégal, soulignant que le stockage à l'étranger de données personnelles constituait "un enjeu de sécurité nationale" auquel l'État devait répondre par des moyens renforcés.

"Les discussions d'il y a vingt ans portaient principalement sur le gap numérique , alors qu'aujourd'hui, le défi concerne la maîtrise des infrastructures et des données", a dit Abdoulaye Tall, par ailleurs président de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains.

"Quand on parle de souveraineté numérique, on parle de sécurité nationale. C'est une affaire d'État" , a-t-il déclaré, intervenant lors de l'examen du budget du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique.

Abdoulaye Tall, membre de la Commission nationale de protection des données personnelles (CDP), a affirmé que de "nombreuses entreprises opérant au Sénégal stockent les données personnelles de citoyens à l'étranger, souvent pour des durées comprises entre cinq et dix ans".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Le stockage se fait hors du territoire national et parfois dans des conditions précaires. C'est un défi majeur que nous devons relever", a-t-il averti.

Selon lui, la multiplication des cyberattaques dans le monde impose de prendre ce sujet "avec le plus grand sérieux".

"Nul n'est à l'abri. Même les États-Unis d'Amérique sont parfois piratés. Récemment, le Trésor américain a été victime d'une attaque", a-t-il rappelé.

Le député a ainsi exhorté le ministère de tutelle à investir dans des dispositifs de protection et dans la sécurisation des données, soulignant que "la cyberattaque est une réalité au Sénégal et que le pays doit s'y préparer avec des moyens conséquents".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.