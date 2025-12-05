Sénégal: Souveraineté numérique - Un élu alerte sur les risques liés au stockage des données à l'étranger

Dakar — Le député Abdoulaye Tall (majorité) a mis en garde, jeudi, contre les menaces pesant sur la souveraineté numérique du Sénégal, soulignant que le stockage à l'étranger de données personnelles constituait "un enjeu de sécurité nationale" auquel l'État devait répondre par des moyens renforcés.

"Les discussions d'il y a vingt ans portaient principalement sur le gap numérique , alors qu'aujourd'hui, le défi concerne la maîtrise des infrastructures et des données", a dit Abdoulaye Tall, par ailleurs président de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains.

"Quand on parle de souveraineté numérique, on parle de sécurité nationale. C'est une affaire d'État" , a-t-il déclaré, intervenant lors de l'examen du budget du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique.

Abdoulaye Tall, membre de la Commission nationale de protection des données personnelles (CDP), a affirmé que de "nombreuses entreprises opérant au Sénégal stockent les données personnelles de citoyens à l'étranger, souvent pour des durées comprises entre cinq et dix ans".

"Le stockage se fait hors du territoire national et parfois dans des conditions précaires. C'est un défi majeur que nous devons relever", a-t-il averti.

Selon lui, la multiplication des cyberattaques dans le monde impose de prendre ce sujet "avec le plus grand sérieux".

"Nul n'est à l'abri. Même les États-Unis d'Amérique sont parfois piratés. Récemment, le Trésor américain a été victime d'une attaque", a-t-il rappelé.

Le député a ainsi exhorté le ministère de tutelle à investir dans des dispositifs de protection et dans la sécurisation des données, soulignant que "la cyberattaque est une réalité au Sénégal et que le pays doit s'y préparer avec des moyens conséquents".