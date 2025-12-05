Sénégal: Budget 2026 - 85,1 milliards FCFA alloués au ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique

Le projet de budget 2026 du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique est arrêté à 85,1 milliards de francs CFA en autorisations d'engagement (AE) et 81,06 milliards en crédits de paiement (CP), selon le rapport de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale.

L'examen du présent projet de loi de finance initiale 2026 du ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'Economie numérique est présidé par la députée de l'opposition Racky Diallo .

Le budget 2026 du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique est structuré autour de cinq programmes totalisant des enveloppes variées selon les priorités.

Le premier programme est dédié à la gestion administrative. Un montant de 633 millions de francs CFA lui est consacré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le deuxième programme est axé sur la transformation de l'écosystème de la communication. Il bénéficie de 13,5 milliards de francs CFA, principalement orientés vers les transferts courants.

La troisième composante du budget est consacrée à la gouvernance et à la souveraineté numériques. Elle constitue le principal poste de dépenses avec près de 38 milliards en AE, dont plus de 35 milliards dédiés aux investissements de l'État.

Le quatrième programme du budget alloué au ministère de la Communication porte sur le développement de l'économie numérique. Il est doté d'environ 20,5 milliards de francs CFA, majoritairement consacrés aux investissements.

Il y a un dernier programme qui vise la modernisation de l'écosystème postal. Il dispose de 12,7 milliards de francs CFA dont 12 milliards affectés aux transferts courants.