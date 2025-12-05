Sénégal: Transfert - La gardienne de but Adji Ndiaye rejoint le Bourges FC

Dakar — Le Bourges FC, club féminin de troisième division du championnat de France de football, a annoncé, jeudi, l'arrivée de la gardienne internationale sénégalaise Adji Ndiaye, âgée de 19 ans.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le club a officialisé la signature de la jeune joueuse. Sur les images publiées par le club, Adji Ndiaye apparaît vêtue d'un maillot blanc orné de larges bandes orange sur les épaules et les côtés.

"Nous avons le plaisir d'accueillir Adji Ndiaye, 19 ans, gardienne internationale sénégalaise, au sein de notre effectif. Malgré son jeune âge, Ndiaye affiche déjà un parcours remarquable", s'est réjoui le FC Bourges sur sa page Facebook.

Adji Ndiaye est finaliste du prix de la Meilleure jeune joueuse africaine aux CAF Awards 2025, une reconnaissance, selon la même source, qui témoigne de son talent et de sa régularité.

Ancienne sociétaire de l'AS Bambey (Sénégal), Adji Ndiaye est également présélectionnée dans la catégorie meilleure gardienne des CAF Awards.

En sélection nationale du Sénégal, poursuit le texte, elle s'est affirmée comme l'une des gardiennes "les plus prometteuses" du continent, grâce à "son sang-froid, ses réflexes et sa maturité".

Autant de qualités qui feront d'elle un "atout de taille" pour le club, a précisé le club français.

Le FC Bourges a adressé un message de bienvenue à sa nouvelle recrue, assurant que "toute l'équipe, le staff et les supporters l'accueilleront avec enthousiasme".

La gardienne de 19 ans a contribué à la qualification du Sénégal pour la Coupe d'Afrique des Nations 2026 au Maroc (17 mars - 3 avril).