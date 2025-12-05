Ile Maurice: Grand Salon de l'Agriculture - À la découverte du monde agricole local

L'agriculture locale est mise en avant au Grand Salon de l'Agriculture. L'événement, lancé hier, le 3 décembre, au Swami Vivekananda International Convention Centre et qui se poursuivra jusqu'au 7 décembre, est organisé par Publi-Promo Ltd avec le soutien du ministère de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche. Il rassemble plus de 100 exposants et attend environ 50 000 visiteurs.

S'inspirant du Salon International de l'Agriculture de Paris, le salon vise à valoriser les cultures traditionnelles comme la canne à sucre et le thé, tout en présentant une large gamme de produits agroalimentaires locaux - fruits, légumes, boissons, viande, poisson et nourriture animale. L'événement met également l'accent sur la durabilité, la sécurité alimentaire et l'économie circulaire, offrant un espace où consommateurs et investisseurs peuvent découvrir et soutenir l'agriculture locale.

Le Grand Salon se déploie autour de plusieurs thématiques reflétant la richesse du secteur. Le pôle Agro-fourniture présente les dernières innovations pour la production agricole, des engrais et semences aux équipements d'irrigation, drones et machines spécialisées. Les Produits du terroir mettent en valeur les richesses locales, offrant aux visiteurs un véritable voyage sensoriel à travers les couleurs, les saveurs et les arômes de nos régions, sans oublier les produits de la mer.

L'agritourisme

Le secteur Nature et environnement sensibilise aux enjeux écologiques et au développement durable, en abordant l'économie bleue, les nouvelles énergies et l'agritourisme, tout en proposant une large variété de plantes endémiques et exotiques. L'élevage, quant à lui, constitue un rendez-vous pour la production animale, avec des sections consacrées aux ruminants et à la basse-cour.

Le Grand Salon de l'Agriculture accueille également le festival de la mangue, en collaboration avec le Domaine de Labour donnais et les cultivateurs locaux, célébrant ce fruit à travers animations et dégustations. Les visiteurs peuvent profiter aussi des animations interactives, allant des ateliers culinaires et dégustations aux concours canins, fermes pédagogiques, aquariums, potagers et initiations à l'hydroponie et à l'aquaponie, ainsi que de conférences et de rencontres autour de l'agro-industrie.