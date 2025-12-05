Ile Maurice: FSC - La ministre Jeetun veut améliorer le processus d'octroi de licences

Le député Kaviraj Rookny a demandé au ministre des Services financiers et de la planification économique des données sur les Global Business Companies (GBC). La ministre Jyoti Jeetun a indiqué que la Financial Services Commission (FSC) recevait en moyenne 2 400 demandes de création de GBC chaque année.

Au 15 novembre, 120 demandes étaient en attente, la plus ancienne remontant à avril 2023. Pour les GBC actives dans le domaine des services financiers, la nomination ou le renouvellement des administrateurs nécessite l'accord préalable de la FSC, ce qui prend généralement 14 jours.

De plus, au cours des deux dernières années, la FSC a reçu 62 plaintes concernant des retards excessifs dans le traitement des demandes, dont 56 concernaient des GBC et six des sociétés nationales. Il n'y a eu aucune plainte officielle concernant des retards liés à la nomination ou au renouvellement des administrateurs.

La ministre Jeetun a souligné la nécessité d'améliorer le processus d'octroi de licences au sein de la FSC afin d'en renforcer l'efficacité et l'efficience, soulignant que ces retards nuisent à l'ease of doing business et à la compétitivité du centre financier. Elle a dit avoir mené de vastes consultations auprès des acteurs du secteur, identifiant les retards dans le traitement des demandes comme un problème récurrent.

Un nouveau directeur général a été nommé à la FSC en septembre, avec pour mission de remédier à ces retards dans le traitement des demandes. Celui-ci dirige également le souscomité ease of doing business, nouvellement reconstitué au sein du Financial Services Consultative Council, qui se concentre sur les améliorations opérationnelles.

Pour relever ces défis, le FSC a mis en place une série de mesures, notamment la mise à jour des formulaires de demande et le lancement, en novembre, d'une phase de test d'une nouvelle interface numérique visant à simplifier et à clarifier le processus de demande.

Les nouveaux modes de demande intègrent des fonctionnalités améliorées, guidant les demandeurs étape par étape afin de minimiser les erreurs et les soumissions incomplètes. Enfin, la ministre Jeetun a conclu en réitérant le caractère essentiel du traitement rapide des demandes dans le contexte concurrentiel mondial et a réaffirmé que l'amélioration de cet aspect restait une priorité absolue pour la FSC.