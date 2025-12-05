Ile Maurice: Port - Manque d'équipements et conditions météo expliquent les retards de livraison de conteneurs

Interpellé par le député Khushal Lobine, Navin Ramgoolam a apporté des précisions sur les plaintes formulées par importateurs et chefs d'entreprise sur les retards de livraison des conteneurs au terminal du port. Selon les informations de la Mauritius Ports Authority (MPA) et la Cargo Handling Corporation Ltd (CHCL), des représentations officielles ont bien été reçues en août et septembre 2025 de la MEXA et la MCCI.

Le PM a expliqué que ces retards surviennent principalement après des conditions météorologiques défavorables. Par mesure de sécurité, les opérations de manutention sont suspendues, ce qui crée un effet d'accumulation.

À cela s'ajoutent des contraintes structurelles : pénurie d'opérateurs de grues Rubber Tyred Gantry (RTG) et nombre insuffisant de Ship-to-Shore Cranes (STS). La CHCL en exploite cinq, tous déjà à pleine capacité. Trois autres grues STS, ayant atteint la fin de leur vie économique, ont été retirées en février 2023 sans être remplacées.

Ce qui a ralenti la performance portuaire et pénalisé la productivité. Entre juin et août 2025, dix navires transportant 4 396 conteneurs à l'importation ont même contourné Port-Louis, faute de conditions d'opération optimales, provoquant des retards de quatre à huit semaines avant l'arrivée finale des marchandises sur le marché local.

Pour y remédier, la MPA a réuni en août les principaux acteurs du secteur afin d'identifier des mesures correctives. La situation s'est depuis normalisée, même si certains retards persistent. Sur le plan opérationnel, 32 employés ont entamé une formation de RTG Operators. Le gouvernement indien fournit gratuitement un simulateur de formation et mettra à disposition un expert technique pour deux ans.

À plus long terme, la CHCL avance son business plan de Rs 5,3 milliards, comprenant l'acquisition de nouveaux équipements lourds : deux Super Post-Panamax STS, cinq grues hybrides RTG et quinze tracteurs-remorques en phase 1. L'Inde finance également Rs 3,3 milliards pour une seconde phase d'équipement, incluant une grue STS additionnelle et huit RTG. Navin Ramgoolam a enfin annoncé un vaste plan de restructuration du port en préparation, avec le soutien stratégique de l'Inde.