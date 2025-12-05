L'équipe Blue Angels de Rivière du Rempart, formation évoluant en Super League régionale, équivalent de la troisième division nationale, poursuit son histoire plus que cinquantennaire avec un souffle nouveau.

Fondé par les employés de l'ancien Atelier Maurel, aujourd'hui Forges Tardieu, le club est depuis toujours étroitement lié à la Cité de l'Immaculée de Marie, d'où il tire son maillot bleu, symbole d'hommage à la Vierge. Cette saison, les Blue Angels ont reçu un important soutien matériel : un lot complet d'équipements et des maillots offerts par Veeshal Chumroo, Chairperson de la Gambling Regulatory Authority (GRA), lui-même originaire de Rivière du Rempart.

Pour lui, ce geste relève autant de l'attachement personnel que de la volonté de contribuer au développement local. «Je suis issu de la région. Je n'oublie pas mes racines. Lorsque j'ai appris que Blue Angels était toujours en activité, je n'ai pas hésité à les aider. J'encourage les jeunes de la région à s'adonner à la pratique d'activités physiques saines, bénéfiques à leur santé physique et mentale, et qui leur inculquent la discipline, tout en les gardant éloignés des drogues», souligne-t-il.

Du côté de l'équipe, la gratitude est palpable.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Jean Dany Sauhoboa, assistant-entraîneur et Team Manager, ne cache pas l'importance de ce patronage : «Nous sommes reconnaissants envers Veeshal Chumroo, enn zenfan lendrwa. Il est de retour au pays après plus de 20 ans et il connaît la plupart des parents de ceux qui évoluent au club. Il n'a pas hésité une seconde à nous sponsoriser. Cette aide représente beaucoup pour nous.»

Les Blue Angels poursuivent leur mission de former et d'encadrer la jeunesse locale. L'équipe recrute à partir de 11 ans et accueille des joueurs de toutes communautés, dans un esprit familial et inclusif.

«Nous sommes une équipe qui grandit comme une famille», rappelle Jean Dany Sauhoboa, qui appelle à le contacter sur le 57057449.

Les entraînements se tiennent en semaine de 19 h à 21 h à Pointe des Lascars, un rendez-vous régulier pour les jeunes footballeurs de la région.

En apportant son soutien au club de son cœur, le Chairman de la GRA semble avoir placé la bonne mise. Ce geste renforce un lien intergénérationnel avec un club profondément ancré dans l'histoire de Rivière du Rempart et encourage les Blue Angels à poursuivre leur ascension dans la discipline.