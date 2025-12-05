Ile Maurice: Prix du transport maritime - Tendance à la baisse du fret

Alors que la période de fin d'année est traditionnellement marquée par une hausse de la demande et parfois par des tensions sur les capacités logistiques, les prix du fret maritime à destination de Port-Louis affichent, cette année, une tendance notable à la baisse, nous indique Afzal Delbar, président de la Customs House Brokers Association.

Depuis la Chine, les tarifs ont reculé de manière progressive : 3 000 USD en octobre, 2 500 USD en novembre et 1 900 USD en décembre. Une évolution similaire est observée sur les routes en provenance de l'Inde, où le fret est resté stable à 1 200 USD en octobre et novembre, avant de diminuer à 950 USD en décembre. Les prix depuis l'Europe suivent la même dynamique. Après s'être établis à 2 000 USD en novembre, ils sont tombés à 1 100 USD en décembre, cite t-il en exemple.

Selon les acteurs du secteur, même si quelques ajustements ponctuels peuvent survenir, toute éventuelle hausse reste limitée, d'environ 50 à 100 USD par conteneur. Globalement, la baisse actuelle des coûts de transport constitue une bonne nouvelle pour les importateurs en pleine période de forte activité. Toutefois, même une légère hausse est souvent répercutée sur les prix au détail.

Seul obstacle, le manque de devises sur le marché. Les importateurs ayant de diverses commandes rencontrent des difficultés pour obtenir des dollars afin de régler leurs fournisseurs. Par exemple, pour un paiement de 30 000 USD, il n'est souvent possible d'obtenir que 5 000 à 7 000 USD par jour, ce qui peut ralentir les opérations, explique Afzal Delbar.

Quant aux prix du fret à l'international, ils connaissent une baisse en raison de l'excédent de capacité lié à la livraison de nouveaux navires, du ralentissement de la demande et de l'incertitude autour des politiques commerciales américaines. Les transporteurs réduisent leur capacité pour s'adapter au ralentissement et, malgré les déroutements pour éviter les risques en mer Rouge, l'offre reste supérieure à la demande. Cette situation exerce une pression continue à la baisse sur les prix des conteneurs sur les principales routes commerciales mondiales.