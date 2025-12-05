Congo-Brazzaville: Promouvoir la musique congolaise - L'établissement 'Makosophie' organise une série de concerts

En vue de renforcer la conservation culturelle des valeurs artistiques congolaises et de permettre aux amoureux de la bonne musique de passer les fêtes de fin d'année en beauté, la maison MKS que préside Bienvenu Okoma, plus connue sous le pseudonyme de Makosophie, organise un live et karaoké dans sa salle des spectacles, les 5, 12, 14, 19, 21, 24 et 28 décembre. L'entrée est gratuite.

Ne pouvant pas satisfaire tout le monde au même moment, l'établissement "Makosophie" a pris un échantillon des musiciens pour représenter tous les artistes auprès de la population. Il s'agit, entre autres, de Kevin Mbouandé et Patrouille des stars, Elverone Ndinga, DJ Love Papa Mapassa, DJ Privat Kaporedji, 12 Mémoires, Likala ya moto, DJ Lifao Vautour, DJ Diabolos, DJ Kratos, Yoros, Eloko ya peuple et Serrol Kassa. « On ne doit pas méconnaître le rôle que joue la musique au sein de la population congolaise, car c'est un vecteur de transmission de bonnes moeurs. En d'autres termes, la musique rassemble les peuples et met aussi en avant le culturel de ce même peuple », a déclaré le patron des établissements MKS, Bienvenu Okoma.

En effet, lorsque cette salle a été lancée le 14 février 2020, c'était pour recevoir les artistes de façon régulière pour les karaoké, les répétitions et les grands concerts. Malheureusement les artistes n'ont pas pu s'exprimer à cause de la pandémie de covid-19. Dorénavant les mesures de confinement et autres étant levées, la maison "Makosophie" a pensé réactualiser son plan d'action de départ à compter du 5 décembre.

Cette logique, pense Bienvenu Okouma, n'est autre que pour renforcer la conservation culturelle des valeurs artistiques congolaises qui ont toujours fait leur preuve depuis des générations, à l'instar des Bantous de la capitale, de feu Chairman Jacques Koyo, de feu Fernand Mabala, de Clotaire Kimbolo, de Roga-Roga et son Extra musica, de Kevin Mbouandé et son Patrouille des stars.

« Nous invitons toutes les couches à venir soutenir les artistes qui représentent aussi le flambeau national dans la salle de fêtes de l'établissement "Makosophie" situé au rond-point Moungali derrière la station d'essence. C'est un spectacle gratuit que notre établissement offre à ses clients moyennant leur modeste consommation. Cela, selon la disponibilité de chacun de procéder à la réservation des places VIP. C'est aussi une manière pour notre établissement d'accorder le Black-friday à tous ceux qui viendront », a signifié, Bienvenu Okoma.

Concernant l'année 2026, l'établissement "Makosophie" a prévu 48 karaoké et 4 grands concerts par artiste, une manière de soutenir la musique congolaise. Aussi, outre le programme officiel, un concert spécial de Roga-Roga est prévu pour le 14 décembre. Ce concert est sur invitation.

Au programme du 5 décembre, Likala ya moto et 12 Mémoires. Le 12 décembre, Elverone Ndinga, DJ Love Papa Mapassa et DJ Lifao Vautour. Le 19 décembre, Kevin Mbouandé et Patrouille des stars. Le 21 décembre, DJ Diabolos et DJ Kratos. Le 24 décembre, DJ Privat Kaporedji, Yoros, Eloko ya peuple et Serrol Kassa. Le 28 décembre est prévu un concert d'ensemble.

Pour la petite histoire, Bienvenu Okoma a lancé la maison de production musicale "Makosophie" en 2016. Nourrissant des ambitions d'être autonome et, surtout, professionnel, il construit une salle de spectacles d'une capacité de plus de deux mille places et achète du matériel flambeau neuf. C'est à partir de là que sa maison de production MKS a commencé ses activités avec le concept «Doudou Copa chante Koffi». Ensuite le trio Kevin Mbouandé, Sheryl Gambo et Trésor Mvoula TM9... Et c'est cette maison qui produit une série de concerts du 5 au 28 décembre 2025.