Afrique: Election au Secrétariat général de l'UAT - Luc Missidimbazi renforce sa candidature

Le candidat congolais à la tête du secrétariat général de l'Union africaine des télécommunications (UAT), Luc Missidimbazi, vient d'achever, le 21 novembre, une vaste tournée africaine marquée par une succession de rencontres diplomatiques, de distinctions prestigieuses et d'initiatives stratégiques visant à promouvoir sa vision d'une Afrique numérique intégrée et souveraine.

De Kinshasa à Cape Town, en passant par Dakar, Rabat, Alger et Conakry, cette tournée s'est imposée comme un moment fort de sa campagne, confirmant l'intérêt que suscite son projet au sein des institutions africaines.

À Kinshasa, lors de l'Africa Digital Innovation Summit 2025, Luc Missidimbazi a reçu le Prix Champion du Numérique, dans la catégorie Personnalité, une distinction qui salue son engagement pour le développement du numérique en Afrique centrale et son rôle dans la montée en puissance du salon Osiane, devenu une référence continentale. Le lauréat a dédié ce prix à la jeunesse africaine et aux entrepreneurs, soulignant qu'il représente « la reconnaissance d'un travail collectif en faveur d'un numérique africain souverain ».

Quelques jours plus tard, à Dakar, l'Institut Africain de Recherche Pluridisciplinaire Appliquée, en partenariat avec le CVPT Education Tunis, lui a décerné le titre de Docteur honoris causa, remis par le professeur Makou. Cette distinction honore son expertise et ses contributions majeures au développement des télécommunications sur le continent.

Une tournée couronnée de succès

La tournée a également été marquée par plusieurs audiences de haut niveau. A Dakar, après un entretien avec l'ambassadeur du Congo au Sénégal, Mr Aka-Evy, le candidat a participé au K-Senegal Open X, organisé par ODS Hub, où il a encouragé les startups sénégalaises à rejoindre le Challenge Osiane Startup 2026. Il a profité de son passage pour rencontrer Speedmoves, une jeune entreprise congolaise installée dans la capitale sénégalaise.

À Rabat, en marge des African Telecommunications & Digital Alliances (ATDA), des discussions stratégiques ont été menées avec la Banque mondiale et plusieurs partenaires clés autour de la candidature congolaise à l'UAT et de la préparation de la 10e édition du salon Osiane.

A Alger, Luc Missidimbazi a été reçu par Son Excellence Sid Ali Zerrouki, ministre algérien des Postes et Télécommunications. Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale, sur la dynamique du Forum Africa Startups d'Alger et sur les ambitions du Congo à la tête de l'UAT.

Le déplacement à Cape Town, dans le cadre du Global Summit sur l'Identité numérique, lui a permis d'approfondir les discussions avec plusieurs délégations, notamment de la SADC et de la CEA, autour des enjeux d'interopérabilité et de confiance numérique. Le candidat y a également tenu des entretiens avec le ministre algérien, Sid Ali Zerrouki, et Steven Mputi, ministre du Lesotho. Enfin, à Conakry, lors du Transform Africa Summit, Luc Missidimbazi a présenté sa vision pour l'avenir de l'UAT au cours de panels et de rencontres institutionnelles de haut niveau, renforçant son ancrage dans l'écosystème numérique africain.

Pour Luc Missidimbazi, ces résultats constituent une avancée importante, mais non déterminante. Il rappelle que l'enjeu principal réside désormais dans la capacité à transformer les soutiens individuels en appuis institutionnels : « Ces reconnaissances sont encourageantes, mais la campagne n'est pas terminée. Il nous faut maintenant obtenir l'endossement officiel des organisations sous-régionales et régionales. C'est sur le terrain diplomatique que se joue la suite », a-t-il indiqué.

Conseiller du Premier ministre congolais en charge des Postes et Communications électroniques, directeur Broadband à l'ARPCE, président du Fasuce et de l'ONG Pratic, ainsi que promoteur du salon Osiane, Luc Missidimbazi cumule plus de vingt-cinq ans d'expérience dans les technologies de l'information et de la communication. Sa candidature à la tête de l'UAT s'inscrit dans une vision de connectivité universelle, d'innovation technologique et de coopération renforcée entre les États africains.