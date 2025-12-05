Botswana: Energie - Ulsan Holding signe un accord avec le Botswana

Le gouvernement botswanais a conclu un protocole d'accord de 5,5 milliards de dollars avec Ulsan Holding et ses partenaires pour réhabiliter les centrales de Morupule et développer de nouvelles capacités solaires et de charbon propre.

Le document a été signé par la ministre botswanaise des Mines et de l'Énergie, Bogolo Joy Kenewendo, le président d'Ulsan Holding, Fatih Gülsün, le directeur des investissements de Mercuria Energy Trading, Jianyun Sun, le directeur du développement international d'IGI, Fangzhou Xu, ainsi que le président du conseil d'administration de Tfgl, Khalid bin Mohammad Al Attiyah.

D'une durée de sept ans, l'accord porte sur la réhabilitation des centrales thermiques A et B de Morupule, la construction de nouvelles centrales solaires et de centrales à charbon utilisant des technologies propres, ainsi que la rénovation des infrastructures de transport et de distribution d'électricité.

La capacité totale de production attendue est de 1,5 gigawatt, permettant au Botswana de renforcer sa sécurité énergétique et d'envisager l'exportation d'électricité au sein du Southern African Power Pool.

Ulsan travaille aussi sur un vaste projet de fer au Congo

Ulsan, déjà implanté dans l'exploration minière au Botswana, mène également un vaste projet de fer au Congo, avec une production prévue en 2026 d'une capacité initiale de 3 millions de tonnes par an, portée à 5 millions à partir de la troisième année.

Pour mener à bien ce projet, Ulsan conduit les travaux de réhabilitation de la voie ferrée de 465 km reliant Mayoko au port de Pointe-Noire, dont la gestion des activités conventionnelles est assurée par le groupe turc Albayrak.

La société négocie aussi avec le gouvernement congolais l'acquisition d'un terrain dans une zone industrielle spéciale afin d'y construire une usine intégrée de production de pellets, de fer de réduction directe (Dri) et d'acier, ainsi qu'un projet énergétique propre de 120 Mw destiné à alimenter ses installations.

Selon Ulsan, ses investissements sur le continent atteindront 300 millions de dollars sur la période 2025-2026, dont 80 % destinés au Congo et 20 % au Botswana.

Fondé en 1999, Ulsan Holding est un conglomérat turc spécialisé dans la défense, notamment les explosifs, les munitions, les drones et les systèmes de surveillance. Le groupe est également actif dans les secteurs minier, énergétique, pétrolier, du charbon, de la construction et de l'aviation, avec un intérêt particulier pour les minéraux critiques et radioactifs à dimension stratégique.