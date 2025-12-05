Le ministère de la Santé et de la Population, à travers le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), en partenariat avec le Fonds mondial, a lancé, le 3 décembre à l'hôpital pédiatrique Marien-Ngouabi de Talangaï, la campagne nationale de distribution de masse des moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'action (Milda) pour se protéger contre le paludisme.

C'est sur le thème « Dormons et faisons dormir nos familles sous la moustiquaire imprégnée, pour éviter le paludisme » que cette campagne a été officiellement lancée par le directeur départemental de la santé de Brazzaville, Jacques Achille Opango, en présence de plusieurs autorités et représentants de services sanitaires nationaux et internationaux.

La camagne vise, selon lui, à contribuer à réduire la morbidité et la mortalité liées au paludisme au Congo d'ici 2027 et à mener des interventions prioritaires susceptibles d'impacter directement sur la morbidité et la mortalité palustre à l'ensemble des ménages congolais, y compris chez la femme enceinte et chez les enfants de moins de cinq ans.

Au Congo, le paludisme est la première cause des consultations avec 46% des cas, 33% d'hospitalisation et 26% de mortalité, notamment chez les enfants et les femmes enceintes considérés comme les principales victimes de cette maladie. « L'accès universel des Milda a pour objectifs d'atteindre au moins 90% des ménages congolais et faire en sorte que 80 % de la population dormie sous une moustiquaire », a indiqué Jacques Achille Opango.

Débutée dans le sixième arrondissement de Brazzaville, la distribution des Milda se fera en plusieurs étapes. La première concernera les arrondissements de Talangaï, Madibou, Mfilou, Kintélé et l'Ile Mbamou, tandis que la deuxième se poursuivra dans les autres arrondissements avec l'appui du Catholic relief services retenu comme bénéficiaire chargé de la campagne.

Le ministère de la Santé a rappelé à la population d'étendre la moustiquaire à l'ombre pendant 24 heures avant la première utilisation, de la laver avec du savon et jamais avec du détergent ou du javel.