Congo-Brazzaville: Partenariat - Les Etats-Unis veulent accroître la présence des entreprises américaines au pays

La chargée d'Affaires de l'ambassade des Etats-Unis en République du Congo, Amanda Jacobsen, a annoncé le 3 décembre, au cours d'une réception de fin d'année célébrant le partenariat entre Washington et Brazzaville, trois piliers sur lesquels son équipe et elle-même vont travailler en 2026.

« Pour 2026, les Etats renforceront leur collaboration sur trois piliers essentiels. Il s'agit avant tout du partenariat ; le renforcement de la paix pour la stabilité régionale en vue de protéger les communautés et créer l'environnement nécessaire à l'investissement, à l'éducation et à la croissance », a annoncé la chargée d'affaires.

S'agissant du troisième pilier, Amanda Jacobsen a indiqué qu'il repose sur une prospérité inclusive, durable et fondée sur des nouvelles opportunités, notamment en matière d'échanges commerciaux, d'entrepreneuriat et d'innovation. L'objectif, a-t-elle souligné, est d'étudier les possibilités d'accroître la présence des entreprises américaines au Congo.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans le même ordre d'idée, Washington souhaite étendre les intérêts commerciaux et les investissements américains afin de soutenir l'entrepreneuriat et d'explorer de nouvelles opportunités dans les domaines de l'énergie, des transports, des technologies numériques, du tourisme, de l'éducation et du développement de la main-d'oeuvre. Le but étant de développer davantage les relations commerciales entre les États-Unis et le Congo pour créer des emplois

En vue de créer une dynamique pour l'avenir, les Etats-Unis s'engagent à renforcer la collaboration avec les institutions gouvernementales, la société civile, les jeunes, les leaders culturels et le secteur privé. Aussi, approfondir la coopération en matière de sécurité, de stabilité régionale et de lutte contre la traite des êtres humains figure au nombre des actions envisagées. « Nous sommes convaincus que le Congo peut continuer à être un pilier de stabilité en Afrique centrale. C'est dans le domaine de la prospérité que nous voyons le plus grand potentiel pour les années à venir », a réitéré la diplomate américaine.

Au cours de cette année, l'ambassade des Etats-Unis, travaillant main dans la main avec ses homologues congolais, a réalisé des progrès significatifs dans tous les domaines de coopération. En collaboration avec les autorités congolaises, elle a coordonné l'évacuation complète de plus de 250 employés de l'ambassade américaine à Kinshasa, de leurs familles et de nombreux ressortissants américains privés.

Renforcer la coopération en matière de sécurité migratoire

Dans la perspective de trouver une issue de sortie à la mesure du président Donald Trump interdisant la délivrance des visas d'entrée aux Etats-Unis, Amanda Jacobsen a salué la déclaration du gouvernement congolais de juillet 2025 exhortant les citoyens congolais à se conformer aux lois américaines en matière d'immigration. « La suspension des visas pour les citoyens de la République du Congo, ainsi que pour 18 autres pays, s'inscrit dans le cadre d'une politique plus large visant à protéger les États-Unis contre l'immigration illégale et à garantir le respect des lois sur l'immigration », a-t-elle fait savoir.

Elle a rappelé que, selon les données du département américain de la Sécurité intérieure, en 2023, près d'un Congolais sur trois ayant voyagé aux États-Unis pour le tourisme, les affaires ou les études ne respectait pas les règles américaines en matière d'immigration. « Nous continuerons à donner la priorité à notre collaboration avec le gouvernement de la République du Congo sur cette question importante », a déclaré la diplomate.

Selon elle, le groupe de travail conjoint sur la sécurité migratoire a réuni la semaine dernière des représentants de l'ambassade des États-Unis et des autorités congolaises afin de renforcer la coopération en matière de sécurité migratoire, en mettant l'accent sur l'amélioration de la communication et de la formation afin de renforcer la sécurité aux frontières et de lutter contre l'immigration clandestine.