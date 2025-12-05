Congo-Brazzaville: Partenariat Figa-Cadc - 150 micro-entrepreneurs de Mindouli bénéficient du crédit Kolisa

Le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement (Figa) a permis, le 29 novembre dernier, en partenariat avec la Caisse d'appui au développement communautaire (Cadc), aux commerçants et micro-entrepreneurs du district de Mindouli, dans le département du Pool, de bénéficier du crédit Kolisa. Un mécanisme financier destiné à renforcer et développer les activités génératrices de revenus (AGR).

Destiné à oeuvrer pour le développement socio-économique national, le programme Kolisa, grâce au mécanisme de garantie du Figa, a permis à 150 auto-entrepreneurs d'être les bénéficiaires de ce crédit, en recevant des mains de plusieurs autorités du district de Mindouli et de la ministre des Petites et Moyennes entreprises et de l'Artisanat (PMEA), Jacqueline Lydia Mikolo, leurs chèques.

Ce crédit, d'une valeur de 20 millions de francs CFA, réparti entre 50 000 et 1 00 000, selon la demande, visera à renforcer l'autonomie des commerçants, des artisans et des travailleurs du secteur informel n'ayant pas accès au crédit bancaire classique de se financer dans des conditions adaptées à leurs besoins.

«Les femmes et les hommes qui vont recevoir leurs micro-crédits, grâce à la garantie du Figa, sont des véritables auto-entrepreneurs, dans la mesure où, non seulement ils génèrent des revenus conséquents pour l'entretien de leurs familles respectives, mais ils participent aussi à l'animation de la vie économique nationale », a indiqué le directeur général du Figa, Branham Kitombo.

Pour le directeur du Figa, cette dynamique d'aide avec le programme « Kolisa » s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté instaurée par le gouvernement en accompagnant les initiatives privées de création d'activités économiques quelles qu'elles soient. « Simple et rapide dans sa mise en place, ce crédit permet à ses bénéficiaires de rentrer en possession des fonds en un temps record avec des taux bonifiés et une durée de remboursement adaptée », a rappelé Branham Kitombo sur le mécanisme d'octroi du crédit Kolisa.

Le directeur général du Cadc, Patrick Fortuné Kitembo, a rappelé, pour sa part, en tant que partenaire technique de ce financement les avancées de cette collaboration avec le Figa qui continue de perpétuer par son rôle d'acteur économique dans le processus de développement des petites entreprises.

De son côté, la ministre des PMEA, Jacqueline Lydia Mikolo, félicitant cette initiative dans le Pool, a exhorté, par ailleurs, les bénéficiaires à se faire formaliser afin de continuer à être éligibles au crédit Kolisa. « Le gouvernement a la particularité de bien agir avec l'écosystème des petites et moyennes entreprises, pour rendre nos entrepreneurs performants, compétitifs et innovateurs. Donc si vous voulez travailler, bénéficier du crédit, vous devez vous formaliser », a t-elle indiqué aux micro- entrepreneurs.

Certains commerçants et artisans du district de Mindouli ne se sont pas mis à l'écart, exprimant leur profonde satisfaction face à cette initiative du Figa et du Cadc qu'elles perçoivent comme une marque de reconnaissance de leur rôle économique. Ils ont témoigné leur volonté de réussir et considèrent ce soutien non pas comme une aide mais comme un levier pour consolider leurs activités et améliorer les conditions de vies de leurs familles.

Rappelons que, dans son discours, la ministre des PMEA a indiqué qu'une nouvelle cohorte de 150 micro-entrepreneurs dans le district de Mindouli sera ainsi ajoutée dans cette liste de bénéficiaires de crédit Kolisa.