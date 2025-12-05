Togo: Gagner des coeurs pour gagner de l'influence

Une nouvelle mission médicale chinoise dédiée aux enfants défavorisés est à pied d'œuvre à Agoènyivé

Elle offre des consultations gratuites, des soins primaires et la distribution de médicaments.

Durant cette 28e mission médicale chinoise dans le pays, les praticiens interviennent en médecine générale, sur les troubles visuels et auditifs ainsi que sur les pathologies respiratoires, domaines souvent critiques dans les milieux semi-urbains.

Un geste humanitaire... et une stratégie d'influence assumée

Si l'opération se veut humanitaire, elle traduit également une réalité géopolitique : la médecine est devenue un instrument de soft power pour le régime chinois, qui consolide ainsi sa présence et son influence en Afrique à travers des actions sociales très visibles.

Selon la cheffe de mission, MGuo Juan Juan, l'objectif est de « Renforcer l'amitié entre la Chine et le Togo en contribuant au bien-être des enfants démunis. »

Un message qui illustre parfaitement la diplomatie chinoise : aider, soigner, former, tout en tissant un lien durable avec les populations locales.