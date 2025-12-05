Sud-Soudan: « Une nation ne peut pas construire de nouvelles routes sur de vieilles blessures » - Le Bishop de Tombura-Yambio s'adresse aux jeunes des 10 comtés de l'Équatoria occidental

4 Décembre 2025
Fides News Agency (Vatican)

Yambio — « Il est nécessaire que les jeunes s'engagent dans ce qui peut apporter la paix pour eux aujourd'hui et pour l'avenir de leurs communautés », déclare à l'Agence Fides l'évêque de Tombura Yambio, Eduardo Hiiboro Kussala.

Le prélat fait référence à une rencontre intergénérationnelle qui s'est tenue les 2 et 3 décembre 2025 entre des jeunes des 10 comtés de l'Équatoria Occidental, l'un des dix États du Soudan du Sud avec des communautés différentes et des tribus différentes.

« Le dialogue a été engagé, poursuit Hiiboro, mais nous aimerions voir les jeunes se concentrer sur ce qu'ils ont déjà de bon, plutôt que de suivre de mauvaises politiques, des choses qui peuvent les diviser et qui les persécuteront non seulement aujourd'hui, demain, mais aussi la prochaine génération. »

« Cet atelier n'est pas seulement une rencontre, c'est un mouvement. Un mouvement guidé par les jeunes, soutenu par les jeunes et enrichi par la sagesse de nos aînés », souligne-t-il en mettant en avant le thème de l'atelier : « Les jeunes qui construisent la paix construisent l'avenir ».

L'évêque exprime une série de réflexions auxquelles se référer pour parvenir à la paix, qui concernent l'amour de soi, l'identité tribale, la paix en tant que développement, dignité, opportunité, égalité. « Une nation ne peut pas construire de nouvelles routes sur de vieilles blessures. Une communauté qui refuse de se souvenir répète ses erreurs. Une communauté qui se souvient en guérissant renaît.

Les jeunes doivent devenir les artisans de l'unité, cette unité qui est le pont vers notre avenir de paix. Prendre le bon de la culture et rejeter ce qui est nuisible. La culture est un pouvoir, si elle est utilisée pour la paix. Il faut renforcer l'autonomisation économique des jeunes, les éduquer à la paix et à la pensée critique. Un esprit instruit est difficile à manipuler », souligne l'évêque de Tombura Yambio.

« Construisons l'avenir ensemble. La paix », insiste l'évêque, « prospère lorsque les anciens, porteurs de mémoire, et les jeunes, porteurs d'énergie, marchent ensemble. Ensemble, ils portent le destin ». Toujours au sujet de la condition féminine, il affirme qu'une société qui réduit les femmes au silence perd la moitié de sa sagesse. « La voix des femmes est essentielle à la paix. Les jeunes doivent être des modèles de paix et avoir pour fondement la foi et les valeurs morales. Nous devons prier ensemble, travailler ensemble et renaître ensemble », conclut Mgr Hiiboro.

Lire l'article original sur Agenzia Fides.

