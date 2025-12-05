Nigeria: Un nouveau prêtre enlevé dans l'État de Kaduna

4 Décembre 2025
Fides News Agency (Vatican)

Abuja — Un nouveau prêtre catholique a été enlevé au Nigeria. Le père Emmanuel Ezema a été capturé par des hommes armés qui ont attaqué le presbytère de la paroisse Saint-Pierre à Rumi, vers 11h30 le 2 décembre.

C'est ce qu'a annoncé le diocèse de Zaria dans un communiqué signé par le chancelier, le père Isek Augustine, qui a demandé aux fidèles de prier pour la libération rapide du prêtre.

Zaria est située dans l'État de Kaduna, au nord-ouest du Nigeria.

Cette énième enlèvement d'un prêtre ravive le drame des enlèvements à des fins d'extorsion au Nigeria, qui touche toutes les catégories sociales. En raison de l'insécurité croissante, le président Bola Ahmed Tinubu a déclaré l'état d'urgence (voir Fides 27/11/2025), car les enlèvements et les agressions violentes continuent de se multiplier dans plusieurs États de la Fédération.

