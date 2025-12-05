Afrique de l'Ouest: Dakar - Le président du GOHA International reçu par l'ambassadeur de la Guinée au Sénégal

4 Décembre 2025
Aminata.com (Conakry)

Après le Mali, la Guinée Bissau, la Turquie, la Sierra Leone, le Libéria et la Gambie, Cherif Mohamed Abdallah Haïdara, président du groupe organisé des hommes d'affaires(GOHA International) est arrivé au Sénégal.

Ce mercredi 02 décembre 2025, le patron du GOHA international a eu un riche échange avec l'ambassadeur de la République de Guinée au Sénégal.

Cette tournée qui s'inscrit dans me cadre de l'ouverture des échanges commerciaux, la promotion de l'agriculture et de l'agro-industrie mais aussi la mise en place de la section locale du GOHA International et la mise en relation entre les opérateurs économiques membres du groupe organisé des hommes d'affaires d'affaires et les hommes d'affaires et industriels des pays visités va se poursuivre en Égypte et en Inde.

 

