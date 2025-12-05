Sénégal: Programme « Waajal Xale yi » - La Police nationale intensifie sa sensibilisation auprès des lycéens

4 Décembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane Goudiaby

La Police nationale a renforcé ces dernières semaines ses actions de sensibilisation destinées aux jeunes. Cette dynamique s'inscrit dans la continuité du programme « Waajal Xale yi », porté à l'origine par les forces armées, et vise à instaurer un dialogue direct entre les élèves et les services de sécurité.

Pour cette première phase de déploiement, plusieurs établissements de Dakar et sa banlieue ont accueilli des équipes policières : le lycée John-Fitzgerald-Kennedy, le lycée Limamoulaye de Guédiawaye ainsi que le lycée Abdoulaye-Sadji de Rufisque. Dans chaque structure, les intervenants ont présenté aux élèves les missions, l'organisation et le rôle de l'institution policière, tout en répondant aux questions liées à la sécurité et au civisme.

Ces actions s'inscrivent désormais dans un dispositif plus vaste, le nouveau programme « EDUPOLSEN » (Éducation Policière Sénégalaise), présenté comme le futur cadre de référence en matière de sensibilisation. Conçu comme un pont entre école et institutions publiques, EDUPOLSEN ambitionne de rapprocher la Police des communautés éducatives, qu'il s'agisse des établissements scolaires classiques ou des daaras.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'objectif est multiple : renforcer la proximité avec la population, favoriser une meilleure compréhension du rôle de la Police nationale et accompagner les jeunes dans l'acquisition d'une culture civique solide. À travers ces rencontres, la Police nationale entend contribuer à la formation de citoyens responsables, éclairés et conscients des enjeux de sécurité qui traversent leur environnement quotidien.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.