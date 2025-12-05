Sénégal: Programme « Waajal Xale yi » - La Police nationale intensifie sa sensibilisation auprès des lycéens

La Police nationale a renforcé ces dernières semaines ses actions de sensibilisation destinées aux jeunes. Cette dynamique s'inscrit dans la continuité du programme « Waajal Xale yi », porté à l'origine par les forces armées, et vise à instaurer un dialogue direct entre les élèves et les services de sécurité.

Pour cette première phase de déploiement, plusieurs établissements de Dakar et sa banlieue ont accueilli des équipes policières : le lycée John-Fitzgerald-Kennedy, le lycée Limamoulaye de Guédiawaye ainsi que le lycée Abdoulaye-Sadji de Rufisque. Dans chaque structure, les intervenants ont présenté aux élèves les missions, l'organisation et le rôle de l'institution policière, tout en répondant aux questions liées à la sécurité et au civisme.

Ces actions s'inscrivent désormais dans un dispositif plus vaste, le nouveau programme « EDUPOLSEN » (Éducation Policière Sénégalaise), présenté comme le futur cadre de référence en matière de sensibilisation. Conçu comme un pont entre école et institutions publiques, EDUPOLSEN ambitionne de rapprocher la Police des communautés éducatives, qu'il s'agisse des établissements scolaires classiques ou des daaras.

L'objectif est multiple : renforcer la proximité avec la population, favoriser une meilleure compréhension du rôle de la Police nationale et accompagner les jeunes dans l'acquisition d'une culture civique solide. À travers ces rencontres, la Police nationale entend contribuer à la formation de citoyens responsables, éclairés et conscients des enjeux de sécurité qui traversent leur environnement quotidien.