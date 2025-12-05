Sénégal: Dakar Dem Dikk - Assane Mbengue annonce un plan de redéploiement et de formation pour le personnel handicapé

4 Décembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane Goudiaby

À l'occasion d'un forum dédié à l'emploi, à l'équité et à l'égalité, organisée hier, jeudi 4 décembre dans le cadre de la Semaine nationale du handicap, le directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD), Assane Mbengue, a réaffirmé l'engagement de la société envers ses travailleurs en situation de handicap.

Saluant « une journée de haute facture » organisée par l'amicale des handicapés de l'entreprise, il a rappelé le rôle crucial de ces employés « très braves, qui depuis des années contribuent à la productivité de la société nationale ». Le directeur a révélé avoir constaté, depuis sa prise de fonctions, des difficultés rencontrées par certains agents affectés à l'exploitation, un secteur « physiquement exigeant et parfois délicat ».

En concertation avec le conseil d'administration, il a ainsi annoncé un redéploiement progressif en 2026 des employés concernés vers des directions où « ils seront plus à l'aise pour continuer à apporter leur productivité ». Cette mesure sera accompagnée d'un programme de formation et de développement personnel, afin de favoriser leur insertion dans leurs nouveaux postes « grâce à l'acquisition de nouvelles expertises ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un engagement salué par Coumba Ndiaye, présidente des personnes handicapées de DDD. « Le directeur général nous a beaucoup aidés. Il a mis en avant les personnes handicapées et renforcé leurs privilèges », a-t-elle déclaré, soulignant l'importance du dialogue engagé lors de ce panel.

Pour Dakar Dem Dikk, cette démarche marque une volonté de consolider une politique inclusive et durable envers l'ensemble de son personnel.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.