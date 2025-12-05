Afrique de l'Ouest: BRVM - Le titre Société Générale de la Côte d'Ivoire réalise la meilleure performance du marché des actions ce jeudi 4 décembre 2025

4 Décembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au terme de la séance de cotation de ce jeudi 4 décembre 2025, le titre Société Générale Côte d'Ivoire a réalisé la meilleure performance du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) avec 5,26% de hausse de son cours de bourse.

Le cours de cette valeur est en effet passé de 28 500 FCFA la veille à 30 000 FCFA ce 4 décembre 2021, soit une hausse de 1 500 FCFA en valeur absolue. Entre le mardi 2 décembre 2025 où elle cotait 28 000 FCFA et ce jeudi 4 décembre 2025, l'action Société Générale Côte d'Ivoire a gagné 2 000 FCFA.

Les investisseurs ont ainsi plébiscité positivement les bons résultats de la banque au titre du troisième trimestre 2025. En effet, au 30 septembre 2025, cet établissement bancaire a réalisé un résultat net après impôts de 83,306 milliards de FCFA contre 74,558 milliards de FCFA au 30 septembre 2024, soit une hausse de 11,7%.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Société Générale côte d'Ivoire (plus 5,26% à 30 000 FCFA), Oragroup Togo (plus 3,60% à 2 590 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 3,49% à 3 260 FCFA), BICB Bénin (plus 3,40% à 5 170 FCFA) et BICI Bourse Côte d'Ivoire (plus 2,54% à 19 995 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (3,11% à 1 400 FCFA), Coris Bank International Burkina (moins 2,78% à 10 500 FCFA), BOA Bénin (moins 1,73% à 5 400 FCFA), PALM Côte d'Ivoire (moins 1,54% à 7 955 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (moins 1,14% à 1 735 FCFA).

La valeur totale de ces transactions est remontée à 1,751 milliard FCFA contre 612,541 millions FCFA le mercredi 3 décembre 2025.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 33,676 milliards, passant de 13 587,872 milliards de FCFA la veille à 13 621,548 milliards FCFA ce jeudi 4 décembre 2025.

Celle du marché des obligations enregistre aussi une hausse de 2,756 milliards, se situant à 10 657,374 contre 10 654,618 milliards FCFA la veille.

Les indices sont, pour la seconde journée consécutive en vert. L'indice BRVM Composite connait ainsi une hausse de 0,25% à 353,29 points contre 352,42 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a enregistré une progression de 0,31% à 169,56 points contre 169,03 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a enregistré une forte hausse de 1,06% à 147,55 points contre 146,00 points la veille.

