Cameroun: L'ONU «consternée» après la mort de l'opposant Anicet Ekane en détention

5 Décembre 2025
Radio France Internationale

Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme s'est dit vendredi 5 décembre « consterné » par la mort en détention ce lundi de l'opposant Anicet Ekane, qui avait été arrêté fin octobre. « Nous sommes consternés par le décès en détention d'un chef de l'opposition, Anicet Ekane, et préoccupés par le sort des manifestants détenus suite à l'élection présidentielle », a alerté le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme sur X, indique l'AFP. Les autorités ont annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer « avec précision les circonstances du décès ».

« Les autorités doivent garantir que l'enquête qu'elles ont annoncée est rigoureuse et impartiale et que justice sera rendue », a souligné le Haut-Commissariat de l'ONU. Et « tous les manifestants arrêtés arbitrairement doivent être libérés immédiatement et sans condition », a-t-il aussi demandé.

Président du Manidem (Mouvement Africain pour la Nouvelle Indépendance et la Démocratie), Anicet Ekane avait été interpellé le 24 octobre à Douala, la veille de l'annonce de la victoire à la présidentielle de Paul Biya, 92 ans, reconduit pour un huitième mandat. Il est mort en détention à 74 ans, lundi 1er décembre, à Yaoundé.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.