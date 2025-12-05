Classé dans le chapeau 2, le Sénégal connaîtra ses adversaires au premier tour de la Coupe du monde 2026 de football dont le tirage au sort aura lieu à Washington à 17h GMT.

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 se tiendra à Washington, aux Etats-Unis, à partir de 17h GMT. C'est la première fois qu'une telle compétition se joue avec 48 équipes dont 9 africaines et dans trois pays différents (Etats-Unis, Canada et Mexique). En attendant la RD Congo qui est qualifiée pour les barrages intercontinentaux.

Le Sénégal du foot croise ses doigts

Deuxième nation africaine selon le dernier classement FIFA, les Lions sont classés dans le chapeau 2 avec la Croatie, le Maroc, la Colombie, l'Uruguay, Swaziland, le Japon, l'Iran, la Corée du Sud, l'Équateur, l'Australie. Il leur sera impossible de retrouver une sélection du continent dans leur groupe. Sauf l'Europe vu qu'elle a plus de représentants.

Le sélectionneur national Pape Thiaw n'a pas encore publié sa liste pour la CAN « Maroc 2025 ». Il s'est en effet rendu au pays de l'Oncle Sam en compagnie du manager Lamine Diatta, du président de la Fédération, Abdoulaye Fall, du président de la Commission Communication, Bacary Cissé, de Moussa Mbaye, vice-président de la Commission des Finances et président de la Commission de Suivi des Programmes FIFA-CAF.