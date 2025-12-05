Sénégal: Manifestations contre le projet « ville verte » - Les membres de Aar Lac Rose libérés

C'est le soulagement à Niague après la libération des membres du mouvement Aar Lac Rose qui ont été jugés hier, jeudi, à Rufisque. Ces personnes ont été interpellées après des manifestations contre le projet « Ville Verte » du Lac Rose, conduite par la Société CASA ORASCOM et la DGPU. Le promoteur du projet rassure et garantit la sauvegarde de l'écosystème.

Les 11 prévenus qui étaient arrêtés à la suite de manifestations contre le projet de la « Ville Verte » au lac Rose ont été relaxés hier, jeudi. Ces personnes dont un médecin et une dizaine d'autres jeunes, tous membres du mouvement « AAR Lac Rose » (Protéger le Lac Rose » ont été interpellées au lendemain de violentes manifestations dirigées contre le projet qui consiste à l'érection d'une « ville verte » dans le cadre du pôle urbain du Lac Rose. Ces personnes s'opposent au projet qui, selon les membres du mouvement AAR Lac Rose, est une menace à l'écosystème de la zone mais aussi un péril pour l'activité économique essentiellement basée sur le tourisme et l'exploitation du sel du lac.

En effet, le mouvement accuse le promoteur du projet, en l'occurrence la société CASA ORASCOM, filiale sénégalaise de la société égyptienne ORASCOM, de détruire la bande de filaos qui encerclent les dunes tout au long du littoral, ce qui à terme entrainera des inondations et l'avancée de la mer. Sur un autre plan, ils accusent la société d'empiéter sur le lac et menace de le faire disparaitre. C'est dans ce cadre que des marches pacifiques ont été organisées pour dénoncer le projet, avant les protestations ne franchissent un autre palier après l'audience accordée par le chef de l'Etat aux représentants de la société promotrice et la cérémonie de lancement officiel organisée, il y a quelques jours à Dakar. Après une semaine de détention provisoire, elles ont fait face au juge, jeudi, et ce dernier a ordonné leur relaxe. Ce qui constitue une grande victoire pour leur avocat, Me El Hadji Diouf.

« C'est la victoire contre le mensonge, de la dignité du courage sur la manipulation. Aujourd'hui, les populations de Niague et de Tivaouane Peulh ont montré qu'elles étaient responsables. Elles ont montré qu'elles entendent défendre leur lac rose, leur patrimoine historique, qui est une fierté, une singularité, un bienfait de Dieu pour le Sénégal. Aujourd'hui ...ces gens veulent par tous les moyens transformer le Lac rose, tuer le Lac rose. En réalité ils veulent éliminer les populations du Lac rose, éliminer les emplois, effacer l'histoire et la géographie du Lac rose » a dit la robe noire. L'avocat avertit les autorités pour leur dire que les populations sont déterminées à se battre et attirent l'attention du ministère du Tourisme, du ministère de l'Environnement et du chef de l'Etat pour préserver ce patrimoine que constitue le Lac rose. Au nom des populations de la commune, l'avocat a lancé un appel, aux plus hautes autorités du pays, afin qu'elles se penchent sur dossier d'une grande acuité. « Le chef de l'Etat doit intervenir, ces ministres doivent intervenir pour empêcher l'irréparable. On ne va pas accepter l'élimination du Lac Rose, sa disparition de la carte du Sénégal. Maintenant tous ceux qui sont de l'association « AAR Lac Rose » , les membres de cette association sont intimidés et arrêtés », a-t-il dit.