Sénégal: « Dakar 2026 » - La CONFEJES renforce 150 officiels techniques

La Conférence des ministres de la jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES) a lancé hier, jeudi 4 décembre 2025, à Dakar, une session de formation d'officiels techniques pour leur permettre de répondre au défi de l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.

Du 4 au 6 décembre, la CONFEJES va réunir 150 officiels techniques venant de 5 Fédérations pour les mettre à niveau en direction des quatrièmes Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Par cette initiative, la Conférence des ministres de la Francophonie dote le Comité d'organisation de ressources humaines de qualité. Déjà, une première cohorte de 150 personnes avaient bénéficié d'une telle formation l'année dernière. Ce qui fait dire à la secrétaire générale, Louisette-Renée Thobi : « La CONFEJES s'est donnée pour mission, dès le début de mon mandat, de voir ce que nous pouvons faire en vue des Jeux olympiques de la jeunesse.

C'est pour répondre à cette préoccupation que nous avons initié un certain nombre d'activités autour de cette première en Afrique. Avec le soutien des Fédérations internationales et nationales, nous avons organisé ce séminaire de renforcement pour que le Sénégal réponde à la demande. Depuis 2022, nous soutenons un certain nombre de Fédérations. Ce qui fait que la CONFEJES aura appuyé 20 des 25 disciplines en lice. Pour cette formation, ils sont 25 à 50 officiels par Fédération. Cela dépend aussi de la disponibilité des différents experts. Ce n'est pas seulement la formation des officiels. Il y a aussi les volontaires. Le volontariat, c'est toute une attitude comme l'intégrité, le brassage, la joie. Et on doit former les jeunes à être de vrais ambassadeurs du volontariat. »

Pour la représentante du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), Cécile Faye, « la CONFEJES fait un travail remarquable dans la formation et autres. C'est la deuxième vague. 5 Fédérations sont concernées ici. A côté de l'Etat, elle accompagne les Fédérations en direction des JOJ. La CONFEJES fête aussi ses 59 ans et il y a plusieurs activités. Même avant la préparation des JOJ, elle mettait la main à la patte dans le domaine sportif en offrant des bourses aux athlètes et autres. »