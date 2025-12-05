Sénégal: Renforcement des pouvoirs du premier ministre - Diomaye passe à l'acte

Le président de la République a publié hier, jeudi 4 décembre, le décret n° 2025-1929 relatif à la nouvelle organisation de la Primature, lequel abroge et remplace le décret n° 2014-1175 du 17 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement de la Primature, ainsi que le décret n° 2019-901 du 13 mai 2019 relatif aux attributions du ministre, Secrétaire général du Gouvernement. Dans ce document, le chef de l'Etat qui avait appelé lors de son face-à-face avec la presse, le 4 avril 2025, au renforcement des pouvoirs du Premier ministre, a élargi les pouvoirs de ce dernier en redistribuant ses missions par la création de nouvelles structures tout en confortant le rôle de coordination de la Primature.

Un vent de dégel souffle sur les relations entre le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko. Après l'épisode des divergences politiques autour du management de la coalition présidentielle « Diomaye Président » et de la composition de l'actuelle équipe gouvernementale, le tandem semble avoir trouvé un terrain d'entente pour poursuivre ensemble la réalisation des chantiers promis aux Sénégalais lors de la campagne pour l'élection présidentielle du 24 mars 2024. La preuve : huit mois après s'être engagé, lors de son face-à-face avec la presse tenu le 4 avril 2025, à oeuvrer pour « des DG forts, des ministres forts et un Premier ministre super fort », le chef de l'État vient de joindre l'acte à la parole. Il a en effet procédé à la signature du décret n° 2025-1929 relatif à l'organisation de la Primature, lequel abroge et remplace le décret n° 2014-1175 du 17 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement de la Primature, ainsi que le décret n° 2019-901 du 13 mai 2019 relatif aux attributions du ministre, Secrétaire général du Gouvernement.

Ce document contresigné par le Premier ministre Ousmane Sonko, le 27 novembre, et rendu public hier, jeudi 4 décembre, consacre une profonde réorganisation de la Primature. Elle est désormais dotée de nouveaux leviers stratégiques, de structures renforcées et d'un pouvoir de coordination élargi, afin de « mieux l'adapter aux objectifs de l'Agenda national de Transformation ainsi qu'aux attentes d'une administration moderne et efficace ». Ainsi parmi les innovations majeures figure notamment : le rattachement auprès du Premier ministre d'un Secrétaire d'État chargé des Relations avec les Institutions, porte-parole du Gouvernement ; la création d'un poste de Directeur de Cabinet adjoint du Premier ministre; l'actualisation et le renforcement des services rattachés au Cabinet du Premier ministre; la création d'une Inspection des Services qui vient, selon ce décret, combler une anomalie consistant à laisser sans surveillance interne les services de la Primature et la mise en place d'une Cellule d'Orientation et de Suivi des Réformes pour garantir la cohérence et la réussite des changements structurels envisagés.

Outre ces nouveautés, le décret portant sur l'organisation de la Primature renforce également l'effectif technique du Secrétariat général du Gouvernement, grâce à la mise à disposition de conseillers techniques par le Premier ministre. Mieux, dans le cadre de ses nouvelles attributions, le Secrétariat général du Gouvernement hérite aussi de la mission de planification de l'agenda législatif, du contrôle de conformité des actes réglementaires, de la sécurisation juridique des décisions, ainsi que d'un rôle d'interface permanente avec les institutions de la République.

Parallèlement, le texte précise aussi les missions d'assistance du Secrétaire général du Gouvernement auprès du Premier ministre en matière de coordination de l'action gouvernementale. Il prévoit, par ailleurs, l'érection de la Division des ressources humaines en Direction, pour s'adapter à la taille et à la diversité du personnel de la Primature ainsi qu'aux exigences de management du capital humain, de même que la transformation du Service informatique en Direction des Systèmes d'information, conformément aux impératifs de transformation digitale et aux besoins d'appui des différents services.

Une nouvelle Cellule pour préparer les Conseils des ministres

Toujours parmi les innovations destinées à renforcer les pouvoirs du Premier ministre, le décret institue une Cellule de préparation du Conseil des ministres et des Dossiers destinés aux Institutions. Cette cellule est chargée de préparer le dossier du Conseil des ministres et ceux destinés aux Institutions dans le cadre des procédures de validation juridique. A ce titre, elle s'assure de la bonne composition du dossier à examiner en Conseil des ministres ; de collecter les communications ; accomplit les diligences nécessaires pour leur transmission ; prépare les textes pour leur présentation à la signature des autorités compétentes ; prépare les messages d'information des ministres et secrétaires d'État sur le calendrier du Conseil des ministres mais aussi se charge de préparer les dossiers pour leur transmission devant les Cours et tribunaux et l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, le chef de l'État a également décidé du rattachement à la Primature du Service civique national et du volontariat, désormais érigé en Direction générale, pour consacrer davantage l'importance des valeurs civiques et patriotiques dans la transformation de la société. À cela s'ajoutent le rattachement : de la Haute Autorité du WAQF ; du Centre national de coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires ; du Comité interministériel de suivi de l'Agenda Sénégal 2050 ; du Conseil national du Numérique ; de la Commission nationale de l'Accès à l'Information, mise en place dans le cadre du nouveau dispositif de transparence publique ; et de la Commission nationale des Achats de l'État.