Les appels au calme dans les universités se multiplient depuis les vives tensions qui y sont déroulées ces dernières journées pour réclamer le paiement de plusieurs mois de bourses mais aussi l'ouverture du master dans les autres départements. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation vient de poser hier, jeudi 4 décembre, un premier acte allant dans le sens d'apaiser la situation. Il demande aux recteurs de lui envoyer au plutard le 16 décembre prochain, la liste des étudiants éligibles.

Le ministre demande la liste des étudiants en master 2

Une première issue heureuse vient d'être enregistrée pour calmer la crise au sein des universités du Sénégal après les vives tensions ces derniers jours pour le paiement des bourses et l'ouverture des masters, aboutissant à des pertes en vie et des dégâts matériels. Hir, jeudi, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'Innovation, a sorti une note circulaire demandant aux différents recteurs des universités du Sénégal de dresser la liste des étudiants de Master 2 éligibles à une Inscription pour 2025-2026. La note avance : «pour nous permettre de positionner les ayants droit dans le système et d'anticiper leur payement, je vous invite à me faire parvenir, au plus tard le 16 décembre 2025, la liste de tous les étudiants de Master 2 (par faculté ou UFR) qui sont éligibles à une nouvelle Inscription pour l'année académique 2025-2026 ».

Et d'attester :« nos universités traversent actuellement une crise liée à la question des bourses. Si les bourses du premier cycle posent moins de problèmes, celle des masters constituent une source de perturbations des campus ». Ledit communiqué a aussi rappelé que « selon le décret n° 2014-963 du 12 août 2014 fixant les conditions d'attribution des allocations d'étude dans l'enseignement supérieur, les étudiants de master ont droit à deux (2) années de bourse avec une possibilité d'une troisième année en cas de redoublement. Or les inscriptions des étudiants de Master 2 se font toujours en retard, ce qui retarde le paiement des bourses.

Le collectif des amicales appelle au calme

Le Collectif des Amicales de l'UCAD a dénoncé hier, jeudi dans un communiqué la violation flagrante des franchises universitaires. « Ce qui s'est passé hier est profondément déplorable et traduit un non-respect des engagements pris lors des pourparlers entre le Collectif et les autorités ». Toutefois, il a rappelé que dans leurs négociations avec les autorités du pays, des propositions ont été formulées concernant les Masters 1 et 2. Une partie des revendications concernant ces niveaux d'études trouve une issue favorable mais la grande majorité est toujours en discussion. Le collectif a rappelé, qu'il avait suspendu son mot d'ordre afin d'entamer des négociations, à la condition préalable du retrait de la note autorisant la présence des forces de l'ordre dans l'espace universitaire. Des négociations qui ont démarré mercredi dernier avec les autorités du pays dont le Premier ministre.

« Le Collectif informe la communauté universitaire qu'il a été reçu hier par le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur El Malick Ndiaye. Après plusieurs heures d'échanges, celui-ci nous a conviés à une nouvelle rencontre en présence ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur Daouda Ngom qui a débuté aux environ de 00h jusqu'à 02h du matin. Au cours des discussions, le Collectif s'est également entretenu en ligne avec le Premier Ministre, Monsieur Ousmane Sonko ». Le collectif a aussi fait part de la volonté des autorités d'accepter avant toute poursuite des négociations, le retrait définitif de toutes les forces de l'ordre de l'espace universitaire. « Le Collectif des Amicales de l'UCAD peut parfois être incompris, mais il demeure serein, cohérent et déterminé dans ses stratégies de lutte. Les membres du Collectif se sont toujours engagés avec fermeté, intégrité et loyauté pour la défense exclusive des intérêts de l'étudiant. Le Collectif réitère enfin son engagement total envers la vaillante communauté estudiantine » a-t-elle conclut.

La Cndh invite les autorités à adopter des mesures pacifiques

La Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal (Cndh) a quant à elle lancé un appel au calme et rappelle l'importance de maintenir un climat apaise dans l'espace universitaire qui est dédié à l'enseignement, à la recherche et à la réflexion. « Conformément à son mandat de prévention, d'alerte et de défense des droits humains, la CNDH invite les parties prenantes (étudiants, autorités universitaires, enseignants personnel administratif, technique et de services, pouvoirs publics) a privilégier te dialogue pour chercher les meilleures conditions de sortie de crise. Le dialogue est le seul moyen durable de résoudre les différends dans le respect des droits et devoirs de chacun » a avancé la source. Et d'inviter : « les autorités compétentes à adopter des mesures pacifiques dans la gestion des revendications des étudiants et à veiller à la préservation de leur intégrité physique et morale ainsi qu'au respect de leurs libertés fondamentales ».

La CNDH a aussi encouragé les étudiants à exprimer leurs revendications de manière pacifique dans le strict respect des lois et règlements et de rappeler que le droit à l'éducation est un droit fondamental et que son exercice nécessite un environnement serein, sécurisant et respectueux de la dignité humaine. « La CNDH réaffirme sa disponibilité totale à contribuer à toute initiative de médiation, d'écoute et de concertation pouvant favoriser une sortie de crise rapide et durable. Elle renouvelle son engagement à oeuvrer pour une université apaisée, inclusive et ouverte au dialogue ».