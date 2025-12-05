Sénégal: Saint-Louis - Crise universitaire et tension liée aux bourses le STESU/UGB décrète 48 heures de grève pour se solidariser avec les étudiants

Le Syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires (STESU) section Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a décrété dans la matinée d'hier, jeudi 04 décembre, 48 heures de grève pour se solidariser avec les étudiants. Face à la presse, son Secrétaire Général, Amath Diallo, invite l'État à payer les bourses aux étudiants afin d'apaiser le climat tendu qui règne présentement dans les universités sénégalaises.

La crise qui sévit présentement dans les universités sénégalaises ne laisse pas indifférents les responsables du Syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires du Sénégal (STESUS) / section UGB qui ont fait face à la presse hier pour se prononcer sur ce sujet. « Nous voulons appeler l'État à discuter avec les étudiants par rapport à la situation. C'est notre outil de travail, nous ne voulons pas le voir détériorer. Et de jour en jour, on ne peut pas rester inerte sans discuter avec les étudiants. Car si le pire se reproduit actuellement, on sera là à regretter ce qui s'est passé.

Donc, on alerte toute la population, toutes les bonnes volontés. Aujourd'hui, théoriquement parlant, l'État a raison sur les étudiants. Mais, au niveau pratique, les étudiants ont raison car il y a les années qui se sont chevauchées, donc ce n'est pas de leur faute. La faute incombe à tout le monde », a précisé Amath Diallo, Secrétaire Général dudit syndicat. Il invite tous les acteurs de l'Enseignement Supérieur à faire des assises et prendre les décisions idoines pour que la paix et la stabilité reviennent dans les universités et que les années puissent rentrer dans l'ordre. Il a rappelé le fait que des milliers d'étudiants soient souvent orientés dans les universités sans mesures d'accompagnement.

Selon lui, les restaurants ont longtemps dépassé leurs capacités d'accueil et cela n'a pas été amélioré. C'est pourquoi il invite l'État à revoir la question des bourses qui, dit-il, sont cruciales pour les étudiants. avant de déplorer les lourdes conséquences causées par cette crise universitaire sur l'économie locale. Rappelons que les étudiants ont encore barré la RN2 dans la matinée et l'après-midi d'hier paralysant le trafic sur cet axe routier très fréquenté.