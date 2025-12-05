Du 8 au 10 décembre 2025, l'Institut Bana Moyi vibrera au rythme du slam et de l'engagement citoyen à l'occasion de la première édition du Festival Slam pour les Droits Humains, initié par le Centre d'Actions pour le Développement (CAD). Lauréat du Prix de l'Innovation Nelson Mandela - Graça Machel décerné par CIVICUS, le festival s'impose déjà comme un rendez-vous majeur mêlant art, participation citoyenne et défense des droits humains.

Porté par Guerschom Gombouang, alias Guer2mo, responsable des programmes campagnes et plaidoyer du CAD et directeur artistique du festival, l'événement ambitionne de faire du slam un outil d'expression puissante au service de la liberté, de la justice sociale et de la démocratie.

Trois jours d'activités culturelles et citoyennes au profit du droit humain. Le festival se déroulera sur trois jours, à l'Institut Bana Moyi, situé au quartier Ex-Télé, au numéro 20 de la rue Soweto.

Au programme, il y aura la deuxieme édition du concours de slam "Voix Libre". Le gagnant de cette soirée remportera un enregistrement studio, un clip vidéo, un accompagnement médiatique et un trophée officiel du festival.

La suite sera marqué par des scènes puisque les deux dernières soirées offriront des spectacles de slam réunissant des artistes venus de Brazzaville et Pointe-Noire, dont des figures reconnues comme Guer2mo et Black-Panther, aux côtés d'autres talents émergents.

Un village associatif et des ateliers thématiques

En journée, le festival abritera un village associatif réunissant 12 organisations, chacune disposant d'un stand pour présenter ses actions et échanger directement avec le public.

Parallèlement, plusieurs ateliers et panels seront organisés autour de thématiques comme l'engagement citoyen, les droits des femmes, l'initiation au slam et des discussions autour des droits humains.

Ces activités s'adresseront aussi bien aux élèves, aux jeunes slameurs qu'au grand public. L'objectif consiste à favoriser un espace de dialogue, d'apprentissage et de co-construction de l'engagement citoyen.

Ce festival est, en effet, gratuit et ouvert à tous. Sa tenue coïncide avec la célébration, le 10 décembre de la Journée internationale des droits de l'homme