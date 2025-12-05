Azerbaïdjan, 8e de finale de la Coupe

Qabala se qualifie pour les quarts aux dépends du Safa Baku (2-1). Titulaire au poste d'ailier droit, Domi Jaurès Massoumou s'est distingué dès la 2e minute par un déboulé côté droit et un centre décisif au premier poteau pour Sangaré (1-0).

A la 41e, il se jette au second poteau pour reprendre un centre mais il expédie le cuir...sur le montant.

A la 60e, il s'emmêle les pinceaux et manque une belle occasion.

Qualification également pour Sumqayit, chez le Difai Agsu (3-1). Titulaire, Simon Nsana tire du gauche à la 31e, mais voit le gardien s'interposer.

A la 49e, il sollicite un une-deux devant la surface et frappe du droit, mais le gardien local se couche bien.

Le milieu offensif est encore à la manoeuvre à la 60e, mais le dernier rempart adverse est à la parade sur sa frappe du gauche.

Remplacé, Nsana a montré de belles dispositions, il ne lui aura manqué que la réussite.

Pologne, match en retard de la 8e journée, 1re division

Cracovie prend un point à Plock (0-0). Sans Gabriel Charpentier, non retenu.

Roumanie, 2e journée de la Coupe

Sepsi est tenu en échec par l'Universitatea Cluj (2-2). Mavis Tchibota est entré à la pause, alors que son équipe menait 2-1.

Suisse, 8e de finale de la Coupe

Lausanne est éliminé à Yverdon (1-2). Kévin Mouanga était titulaire tandis que Morgan Poaty est resté sur le banc.

Turquie, dernier tour préliminaire de la Coupe

Alanyaspor disputera la phase finale après son succès à Çorum (5-0). Titulaire, Gaïus Makouta était titulaire et est à la construction de l'action du 4-0.