Afrique Centrale: La MONUSCO salue l'entérinement de l'accord de paix et du cadre régional d'intégration économique entre la RDC et le Rwanda

La MONUSCO salue l'entérinement, le 4 décembre 2025 à Washington, de l'Accord de paix et du Cadre régional d'intégration économique entre la RDC et le Rwanda, facilitée par les États-Unis. La mission a rendu hommage aux présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame pour leur détermination politique en faveur de la paix et de la coopération régionale. Ces accords ouvrent une nouvelle opportunité pour rétablir la confiance, poser des bases solides pour une paix durable à l'est de la RDC, alléger les souffrances civiles et libérer le potentiel économique de la région des Grands Lacs.

Cet accord, signé le 4 décembre 2025 à Washington sous l'égide du président américain Donald Trump par Félix Tshisekedi et Paul Kagame, vise à pacifier l'est de la RDC en prévoyant un cessez-le-feu, le désarmement des groupes armés comme les FDLR, le retrait des troupes rwandaises et le retour des réfugiés.

Dans un communiqué publié quelques heures après l'entérinement de cet accord, la MONUSCO a souligné que ces accords, combinés à l'accord-cadre entre la RDC et l'AFC/M23 signé le 15 novembre 2025 et à la résolution 2773 (2025) du Conseil de sécurité, offrent une chance de passer de la confrontation à des solutions politiques. Leur mise en oeuvre doit respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC et des autres États régionaux pour garantir une paix durable.

« Ces accords, conjugués à l'accord-cadre signé entre la République démocratique du Congo et l'AFC/M23 le 15 novembre 2025 et à la résolution 2773 (2025) du Conseil de sécurité, offrent une opportunité pour passer de la confrontation à des solutions politiques. Leur mise en oeuvre, de bonne foi et dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région, sera essentielle pour parvenir à une paix durable », a déclaré le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général et Chef de la MONUSCO par intérim, M. Bruno Lemarquis.

La mission onusienne a également salué l'engagement continu du Qatar, de l'Union africaine, de la Communauté d'Afrique de l'Est, de la Communauté de développement de l'Afrique australe, ainsi que du Médiateur Faure Gnassingbé, et encourage le maintien de ce soutien aux efforts de paix et sécurité dans l'est de la RDC. Pour que la paix soit consolidée au bénéfice des populations, la MONUSCO préconise un dialogue continu, des mesures de décrispation et des approches inclusives aux niveaux local et national.

Enfin, conforme à la résolution 2773 (2025), la MONUSCO continuera de soutenir ces efforts dans son mandat, notamment par la protection des civils, l'appui aux cessez-le-feu issus du processus de Doha, le désarmement et la démobilisation des groupes armés, ainsi que la stabilisation des zones touchées par le conflit.