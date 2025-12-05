Afrique Centrale: Accord RDC-Rwanda - « Il y aura des hauts et des bas sur la route », prévient Paul Kagame

Le président rwandais, Paul Kagame, estime que les dispositions de l'accord de paix, entériné jeudi 4 decembre à Washington avec son homologue congolais, Félix Tshisekedi, contiennent tout ce qu'il faut pour mettre fin à ce conflit qui dure depuis près de trois décennies dans l'Est de la RDC.

Selon Paul Kagame, il revient désormais aux signataires de ces accords et aux dirigeants africains de les mettre en oeuvre :

« Ces accords prévoient tout ce qui est nécessaire pour mettre fin à ce conflit une fois pour toutes. Si cet accord échoue et que les choses ne se déroulent pas comme prévu, la responsabilité n'incombera pas au président Trump, mais à nous-mêmes. C'est à nous, en Afrique, qu'il appartient de travailler avec nos partenaires pour consolider et étendre cette paix".

Selon lui, "il y aura des hauts et des bas sur la route" dans la mise en oeuvre de l'accord. Cependant, il a affirmé la volonté de son pays à assumer sa part de responsabilité:

"Notre seul objectif est et a toujours été d'assurer la sécurité de notre pays après avoir enduré tant de tragédies. Nous voulons désormais seulement aller de l'avant, confiants dans l'espoir d'un avenir prospère et stable".