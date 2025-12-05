Ethiopie: L'accord de paix permanent marque un tournant dans la région d'Amhara - Le vice-Premier ministre Temesgen

Addis Ababa — Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a déclaré que l'accord de paix permanent signé aujourd'hui entre l'État régional national d'Amhara et l'Organisation populaire Amhara Fano (AFPO) répond à la demande de paix exprimée de longue date par la population et ouvre un nouveau chapitre pour la stabilité régionale.

Dans un message publié après la cérémonie de signature, Temesgen a déclaré qu'il n'était jamais trop tard pour choisir la voie de la paix.

Il a décrit l'accord comme une étape décisive qui éloigne la région du conflit et la conduit vers le progrès et un regain d'espoir.

« Cet accord de paix sauve efficacement les citoyens du péril de la mort et rétablit la promesse de la vie », a-t-il déclaré. « Il garantit que nos enfants peuvent retourner à l'école et que leurs perspectives d'avenir sont à nouveau prometteuses. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a ajouté que cet accord est la preuve évidente que les Éthiopiens ont la sagesse nécessaire pour résoudre les problèmes internes par le dialogue et la négociation. Il a souligné que le gouvernement reste ferme sur sa position selon laquelle les différends politiques doivent être réglés par des moyens pacifiques et civilisés.

Réfléchissant au bilan du conflit, M. Temesgen a averti que « l'aventurisme vide de sens » ne mène qu'à la destruction.

La guerre, a-t-il déclaré, coûte des vies et détruit les richesses durement acquises par la nation, tout en aggravant la pauvreté et le retard.

Il a appelé tous les acteurs à éviter les actions qui alimentent l'instabilité et à travailler ensemble pour une paix et un développement durables.

Temesgen a également lancé un appel aux quelques groupes armés qui opèrent encore dans des régions reculées.

« Ceux qui restent armés doivent comprendre que la force ne mène à rien », a-t-il déclaré, ajoutant : « Pour préserver la paix obtenue aujourd'hui, nous devons condamner collectivement les actes de conflit et veiller à la stabilité. »

Le vice-Premier ministre a exprimé, au nom du gouvernement fédéral, sa gratitude envers ceux qui ont contribué à l'accord, notamment les médiateurs de l'Union africaine et de l'IGAD.

Le gouvernement continuera à prendre des mesures concrètes pour garantir la mise en oeuvre intégrale de l'accord, car donner la priorité à la paix du peuple est un élément déterminant d'un leadership responsable, a-t-il ajouté.

L'accord a été signé par l'administrateur en chef de l'État régional d'Amhara, Arega Kebede, et le représentant de l'AFPO, le capitaine Masresha Sete, marquant une étape importante vers une stabilité durable dans la région.