Afrique: La Chine prête à s'unir aux pays du Sud pour mettre en place un système de gouvernance sécuritaire ordonné

Addis Ababa — La Chine reste déterminée à travailler aux côtés de l'Afrique pour consolider l'influence des pays du Sud dans la mise en place d'un système de sécurité internationale juste et ordonné, a déclaré Wang Lixin, directeur général du département de la coopération en matière de sécurité au ministère chinois des Affaires étrangères.

S'exprimant lors d'un séminaire sur le thème « Travailler ensemble pour construire une sécurité commune : la Chine et l'Afrique en action », qui s'est tenu aujourd'hui à Addis-Abeba, elle a souligné que la Chine et l'Afrique doivent renforcer leur coopération en matière de paix et de sécurité afin de créer conjointement un environnement pacifique et stable pour leur développement commun.

« La Chine et l'Afrique devraient unir leurs forces pour amplifier la voix du Sud et renforcer leur influence internationale, ainsi que pour préserver la justice internationale, conformément à l'initiative chinoise pour la sécurité mondiale », a ajouté Mme Lixin.

Elle a souligné que la paix et la sécurité durables restaient des priorités urgentes dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, de rivalité entre les grandes puissances et de défis sécuritaires à l'échelle mondiale.

La directrice générale a noté qu'aider l'Afrique à relever les défis en matière de sécurité est un élément essentiel de la construction d'un avenir commun fondé sur la stabilité, le développement et le respect mutuel.

En conséquence, Lixin a souligné l'importance de l'Initiative pour la sécurité mondiale (GSI) - une vision chinoise mettant l'accent sur « une sécurité commune, globale, coopérative et durable », qui continue de bénéficier d'un soutien massif à travers l'Afrique.

Elle a réaffirmé l'engagement de la Chine en faveur de la justice et de l'équité pour les pays africains sur les plateformes mondiales.

La directrice générale a enfin exprimé la volonté de la Chine de travailler avec l'UA et les nations africaines pour construire une communauté où règnent une paix durable et une sécurité universelle.

Pour sa part, Parfait Onanga-Anyanga, représentant spécial du secrétaire général auprès de l'UA et chef du bureau des Nations unies auprès de l'UA, a déclaré que si les avantages de la coopération internationale ne deviennent pas plus tangibles et équitables, les divisions mondiales s'accentueront et les conflits s'intensifieront.

Il a ajouté que la paix ne peut être réalisée que si « nous réaffirmons et renouvelons notre engagement envers les valeurs et les principes consacrés dans la Charte des Nations Unies, qui, entre autres, s'engage à préserver les générations futures du fléau de la guerre ».

« Ce sont ces valeurs et ces principes qui favorisent le multilatéralisme, le respect mutuel et la solidarité internationale », a-t-il ajouté.

Il a salué l'Initiative chinoise pour la sécurité mondiale (GSI) et a souligné que celle-ci défendait le rôle central des Nations unies dans la gouvernance mondiale en matière de sécurité et encourageait la médiation, le dialogue inclusif et les approches coopératives pour résoudre les différends.

M. Onanga-Anyanga a en outre souligné le rôle essentiel d'un financement prévisible et durable pour les opérations de soutien à la paix menées par l'UA, qui pourrait accélérer le programme « Faire taire les armes » de l'UA et renforcer les efforts du Conseil de sécurité des Nations unies.

Le chef de cabinet adjoint du président de la Commission de l'UA, Moussa Mohamed Omar, a déclaré que cet événement intervenait à un moment critique pour la gouvernance mondiale, alors que les fractures géopolitiques s'aggravent, que la confiance dans le multilatéralisme s'érode et que les crises dépassent les mécanismes conçus pour les résoudre.

Il a précisé que les partenariats de l'Afrique avec la Chine, les Nations unies et d'autres partenaires bilatéraux reposaient sur le respect mutuel et des intérêts communs plutôt que sur la dépendance.

Omar a affirmé que l'Afrique était ouverte à l'approfondissement des partenariats avec tous les acteurs qui reconnaissent l'importance stratégique du continent et soutiennent son rôle en tant que participant à part entière à l'élaboration de l'ordre mondial.

« L'Afrique contribuera à construire un autre monde où le droit prévaudra sur la force, et où la Charte des Nations unies ne sera pas un texte variable qui ne peut être interprété de différentes manières, mais sera respecté par tous », a-t-il souligné.