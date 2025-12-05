Afrique de l'Est: Le gouvernement régional d'Amhara et l'organisation populaire Amhara Fano signent un accord de paix permanent

Addis Ababa — Un accord de paix permanent a été signé entre l'État régional national d'Amhara et l'Organisation populaire Amhara Fano (AFPO).

L'accord a été signé par Arega Kebede, administrateur en chef de l'État régional d'Amhara, et le capitaine Masresha Sete, représentant de l'Organisation populaire Amhara Fano.

Des représentants de l'Union africaine (UA) et de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), qui ont joué le rôle de médiateurs pour résoudre les différends entre les deux parties, étaient présents à la cérémonie de signature.

S'exprimant lors de l'événement, l'administrateur en chef de l'État régional d'Amhara, Arega Kebede, a déclaré qu'il n'y avait ni gagnants ni perdants dans un conflit, mais qu'avec la paix, tout le monde sortait vainqueur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a souligné qu'il n'était jamais trop tard pour résoudre les différends par des moyens pacifiques et démocratiques, ajoutant que la signature de cet accord après une longue période apportait un grand soulagement à la population.

L'administrateur en chef a souligné l'importance de mettre en oeuvre l'accord afin de contribuer à l'instauration d'une paix durable.

Il a également souligné que cet accord constituait une leçon importante pour ceux qui croient encore que les différends peuvent être résolus par la force.

M. Arega a invité tous les groupes désireux d'opter pour la paix à se joindre à eux.

« La porte du gouvernement régional est ouverte à ceux qui souhaitent résoudre leurs différends de manière pacifique », a-t-il déclaré. « Venez discuter et travailler avec nous pour instaurer une paix durable. »

Représentant l'Organisation populaire Amhara Fano (AFPO), le capitaine Masresha Sete a déclaré que personne ne tire profit du conflit, mais que s'asseoir à la table des négociations est l'alternative à privilégier.

Le capitaine Masresha, qui a déclaré que le peuple ne pouvait plus supporter le fardeau du conflit, a souligné que régler les différends par la voie de l'accord était la voie de la victoire.

Il a en outre souligné qu'il était inacceptable de s'engager dans des activités qui compromettent les intérêts de l'Éthiopie en se rangeant du côté d'adversaires historiques.

Résoudre les problèmes et les divergences d'opinion par le dialogue n'est pas une défaite politique, mais un signe de sagesse et de perspicacité, a-t-il ajouté.

Le capitaine Masresha a également confirmé qu'un accord commun avait été trouvé sur les questions à court et à long terme à traiter dans le cadre de l'accord.

Notant que le conflit a causé des dommages aux citoyens, il s'est dit convaincu que l'accord donnerait des résultats positifs significatifs.

La vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Selma Malika Haddadi, a fait remarquer que l'accord conclu entre l'État régional national d'Amhara et l'Organisation populaire Amhara Fano est une affirmation concrète du principe des solutions africaines aux problèmes africains.

Elle a expliqué que de tels accords revêtent une grande importance pour la réalisation des objectifs continentaux fixés afin de faire de l'Afrique un continent où les armes se taisent.

Le secrétaire exécutif adjoint de l'IGAD, Mohamed Abdi Ware, a souligné que cet accord avait un rôle positif à jouer non seulement pour l'Éthiopie, mais aussi pour la paix et la stabilité de la région et de l'Afrique dans son ensemble.

Le secrétaire exécutif adjoint a félicité les deux parties pour leur engagement en faveur de l'accord, affirmant que la résolution des différends par le dialogue exigeait une grande détermination.