Togo: Le beurre de cacao, un trésor naturel nourrissant et réparateur

5 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Nourrissant, oxydant et réparateur, le beurre de cacao est un ingrédient naturel dont les vertus sont de nouveau mises en lumière, rappelle Togo Matin paru vendredi.

Longtemps utilisé dans les traditions culinaires et cosmétiques d'Afrique de l'Ouest, il séduit aujourd'hui un public plus large grâce à sa richesse en nutriments essentiels.

Obtenu à partir des fèves de cacao fermentées, séchées puis pressées, le beurre de cacao est reconnu pour sa forte teneur en acides gras. Ces lipides, facilement absorbés par la peau, aident à restaurer la barrière cutanée, prévenir la déshydratation et apaiser les tiraillements. Les dermatologues soulignent qu'il convient aux peaux sèches, sensibles ou sujettes aux irritations.

Le beurre de cacao se distingue aussi par ses antioxydants naturels, notamment les polyphénols, qui protègent les cellules contre les effets du stress oxydatif. Ces composés permettent de ralentir le vieillissement cutané, de renforcer l'élasticité de la peau et de favoriser une meilleure régénération des tissus.

