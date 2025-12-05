Dans la dynamique impulsée par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema visant à interdire l'importation de poulets de chair d'ici 2027, la Banque Africaine du Développement (BAD) a tenu, ce jeudi 04 décembre 2025, une importante séance de travail avec une délégation de jeunes leaders gabonais engagés dans les questions d'emploi et d'entrepreneuriat agricole.

Cette rencontre stratégique, organisée conformément à la volonté du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement de bâtir une souveraineté alimentaire durable, a réuni la mission des experts de la BAD, des organisations de jeunesse et plusieurs acteurs techniques du secteur agricole.

1 - Une séance de travail qui place la jeunesse au coeur des travaux.

Au coeur de cette séance de travail, Emmanuel Obakamba Ombana, Leader Jeunesse, Expert Certifié par l'organisation internationale du Travail (OIT) et reconnu sur les questions de Promotion d'Emplois des Jeunes, accompagné d'une délégation importante de jeunesse, a présenté au nom du groupe à la BAD un Draft de Projet de Stratégie Nationale d'Employabilité et d'Entrepreneuriat des Jeunes dans la Filière Avicole, une proposition saluée pour sa profondeur, sa vision et son ancrage dans les réalités nationales.

2 - Un projet structurant, concret et adapté aux besoins du Gabon.

Le projet présenté comporte une architecture claire et ambitieuse comprenant :

1 - un contexte analytique articulé autour de la souveraineté alimentaire et de la réduction des importations ;

2 - un objectif général centré sur la création massive d'emplois pour les jeunes ;

3 - des objectifs spécifiques ciblant la formation, l'entrepreneuriat, l'équipement des jeunes, l'accès au financement et la structuration des chaînes de valeur ;

4 - des résultats attendus mesurables, dont la création d'entreprises, le déploiement d'emplois, et l'appui à la production nationale ;

cinq composantes majeures, à savoir :

1. Formation et renforcement de capacités (agriculture 4.0, gestion d'exploitation, biosécurité, nutrition animale).

2. Financement et accès au crédit.

3. Production et transformation avicole.

4. Commercialisation, marketing et logistique.

5. Communication, sensibilisation et implication citoyenne des jeunes.

3 - Des estimations de 1.500 emplois directs et 3.000 indirects : un potentiel immense pour la jeunesse.

Selon les premières estimations présentées par M. Emmanuel OBAKAMBA OMBANA , cette stratégie pourrait générer :

1 - 1500 emplois directs,

2 - 3 000 emplois indirects,

et plusieurs centaines de micro-fermes spécialisées dans la production de poulets de chair, l'incubation, la transformation ou la vente de produits avicoles.

Ces opportunités couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur, notamment :

1 - la production de poussins ;

2 - l'alimentation animale ;

3 - les services vétérinaires ;

4 - les équipements et bâtiments d'élevage ;

5 - les solutions numériques (AgriTech) ;

6 - la transformation (abattage, découpe, conditionnement) ;

7 - le transport, la chaîne du froid et la logistique ;

8 - la distribution et la commercialisation ;

9 - les activités de consultance (filières, marchés, biosécurité, management de fermes).

4 - Les métiers innovants qui attirent les jeunes.

La stratégie a mis en lumière une multitude de métiers nouveaux et innovants dans la filière avicole, parmi lesquels :

1 - Technicien avicole.

2 - Agent de biosécurité.

3 - Spécialiste en alimentation animale.

4 - Ingénieur AgriTech (capteurs, automatisation, IA).

5 - Gestionnaire d'exploitation avicole.

6 - Consultant en structuration des chaînes de valeur.

7 - Technicien de la chaîne du froid.

8 - Transformateur avicole.

9 - Animateur communautaire avicole.

10 - Entrepreneur en équipements agricoles.

11 - Spécialiste qualité / certification sanitaire.

12 - Jeunes chefs d'entreprise en mini-fermes modernes.

Ces métiers montrent que l'aviculture moderne est un secteur technologique, rentable, attractif et adapté aux aspirations des jeunes générations.

5 - Une stratégie qui appelle à l'implication totale des jeunes.

L'un des points essentiels abordés a été la nécessité de placer les jeunes au coeur du processus, dans toutes les phases du projet :

1. Consultation et co-construction.

2. Planification.

3. Conception des activités.

4. Mise en oeuvre opérationnelle.

5. Suivi, contrôle et évaluation.

6. Valorisation des résultats.

Ce modèle participatif garantit que les projets reflètent les besoins réels des jeunes, tout en favorisant leur adhésion et leur engagement durable.

6 - Une initiative qui renforce la mesure du président de la république, chef del'état, chef du gouvernement.

Au-delà de la dimension économique, cette initiative contribue à :

1 - la souveraineté alimentaire,

2 - la réduction des importations,

3 - la création d'un tissu d'emplois pérennes,

4 - l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs agricoles gabonais.

Elle traduit également la vision du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement qui souhaite voir une jeunesse actrice, créatrice de valeur et au coeur des transformations économiques du pays.

7 - Un appel fort à la jeunesse gabonaise.

Riche et pertinente en contenu, elle se conclut par un appel clair à la jeunesse gabonaise : « La filière avicole représente aujourd'hui l'une des plus grandes opportunités économiques pour les jeunes Gabonais. C'est un secteur moderne, porteur, appuyé par la BAD, soutenu par les autorités nationales et aligné sur les priorités stratégiques du pays. La jeunesse doit saisir cette chance historique. » l'a souligné le représentant de la BAD.