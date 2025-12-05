Sénégal: Ligue 1 - Jaraaf-Teunguenth FC et le derby de la banlieue, affiches phares du week-end

Dakar — Le derby de la banlieue dakaroise entre l'AS Pikine et Guédiawaye FC (GFC) est l'une des affiches majeures de la sixième journée de la Ligue 1 sénégalaise, avec le choc devant opposer le Jaraaf de Dakar à Teungueth FC.

Le Jaraaf accueille Teungueth FC (TFC), samedi, avec l'ambition de signer sa première victoire de la saison contre un adversaire coaché par un entraîneur qui officiait la saison dernière sur le banc de l'équipe de la Médina.

Le champion en titre n'a pas encore remporté la moindre victoire cette saison, pour un total de deux défaites contre trois matchs nuls.

Une victoire lancerait la saison du Jaraaf et l'éloignerait du bas du classement.

Son nouvel entraineur Souleymane Diallo, qui a de son côté dirigé TFC avant de s'engager avec le Jaraaf cette saison, est attendu pour sortir sa nouvelle équipe de ses difficultés actuelles. Il en a l'opportunité avec ce duel qui s'annonce très disputé entre d'anciennes connaissances.

Malick Daff a convaincu ses adjoints au Jaraaf et le défenseur central Moustapha Guèye de le suivre dans sa nouvelle aventure sur le banc de l'adversaire rufisquois.

Il a la lourde tâche de ramener au premier plan les champions de la saison 2024, après une mauvais exercice l'année dernière.

Sauf que depuis le démarrage du championnat, Teungueth FC peine à confirmer ses ambitions de la présaison sur le terrain, avec des résultats plutôt en dent de scie - deux victoires et trois matchs nuls dont deux d'affilée.

L'équipe de Rufisque, actuellement cinquième au classement avec 9 points, vise malgré tout le podium, ce qui passe par une victoire face au Jaraaf, qui n'a plus perdu devant TFC depuis la saison 2020-2021.

En 17 confrontations en Ligue 1, le Jaraaf mène par six victoires contre cinq pour TFC et six matchs nuls.

En plus de ce match phare, le derby devant opposer l'AS Pikine à Guédiawaye FC constitue l'autre attraction de cette journée de championnat entre deux équipes de la grande banlieue dakaroise.

La confrontation entre les deux clubs rivaux de la banlieue, délocalisée au Stade Léopold Sédar Senghor, s'annonce épique et alléchante, comme tous les ans.

La rivalité de plus de 50 ans entre l'AS Pikine et Guédiawaye FC, deux clubs des deux plus grands départements de la banlieue dakaroise, ne semble pas faiblir avec les ans. Ce qui explique en partie les scènes de violences souvent notées lors de ce derby.

Pour le choc de dimanche, l'AS Pikine veut mettre fin à 13 années sans victoire face à Guédiawaye FC.

De son côté, GFC, lanterne rouge, espère faire faire d'une pierre deux coups : continuer à imposer sa suprématie à son adversaire et s'éloigner du bas du classement.

Le leader de la Ligue 1, l'Union sportive de Gorée, se déplace à Diourbel pour affronter SONACOS.

Les insulaires auront à coeur de poursuivre leur bon début de saison, en signant une cinquième victoire d'affilée devant les huiliers de Diourbel.

Voici le programme de la sixième journée

Samedi

Génération Foot-Linguère, Jaraaf-Teungueuth FC, AJEL-HLM

Dimanche

Stade de Mbour-Casa Sports, Union sportive de Ouakam-Dakar Sacré-Coeur, SONACOS-Gorée, Wally Daan-Cambérène.