Sénégal: Un budget de plus de 130 milliards CFA alloué au ministère de l'Energie

Dakar — Le budget du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines est arrêté à 130 097 966 646 F CFA pour l'exercice 2026, a appris l'APS de source parlementaire.

"Le projet de budget pour l'exercice 2026 est estimé à 267 100 146 561 F CFA en autorisations d'engagement (AE) et à 130 097 966 646 F CFA en crédits de paiement (CP)", a indiqué la députée Fatou Diop Cissé, donnant lecture du rapport de la commission des finances et du contrôle budgétaire, élargie à la commission de l'Énergie.

Pour cet exercice, le ministère compte exécuter cinq programmes pour favoriser l'accès des populations sénégalaises à un service énergétique durable.

Devant les députés, "le ministre a également rappelé les priorités de son département, déclinées autour des points relatifs à l'accessibilité à une énergie durable à moindre coût", mentionne le rapport parlementaire.

Son département vise également un "développement durable, responsable et inclusif des chaînes de valeur des ressources en hydrocarbures et des ressources minérales", tout en favorisant "la performance et à la transparence dans la gouvernance de la politique énergétique et minière", selon la parlementaire, citant Birame Soulèye Diop.

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a apporté des éclaircissements au sujet de la baisse du budget du département en charge de l'Energie, du Pétrole et des Mines.

Concernant la baisse de 9,31% du budget dudit département, M. Diba "a soutenu qu'elle est justifiée par la non-reconduction de projets financés sur ressources extérieures et qui sont arrivés à terme", en plus des "efforts consentis par le ministère dans le but de réduire ses charges de fonctionnement".

Il a précisé qu'au-delà de cet aspect, il y a la rétrocession à la SENELEC de certains projets comme le Projet d'amélioration de l'accès à l'électricité au Sénégal (PADAES), qui sont traités comme des opérations de trésorerie dans le budget, conclut la députée.