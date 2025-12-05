Sénégal: Tambacounda - Conseillers municipaux et délégués de quartiers sensibilisés sur la sécurité collaborative et routière

Tambacounda — Le préfet du département de Tambacounda, Alioune Badara Mbengue, a présidé jeudi un atelier de renforcement de capacités sur la sécurité collaborative et la sécurité routière, une rencontre à laquelle ont pris part des élus locaux et délégués de quarier, a constaté l'APS.

"On a convoqué des conseillers municipaux et des délégués de quartier, des femmes et des jeunes pour parler de la sécurité collaborative et surtout de la sécurité routière [...]", a déclaré le chef de l'exécutif départemental.

La sécurité routière en particulier "est un thème important pour la ville de Tambacounda au regard de sa position géographique qui fait que beaucoup de camions circulent chaque jour dans la ville [...] avec des risques liés à la sécurité routière des enfants en période d'année scolaire", a-t-il souligné.

Alioune Badara Mbengue s'exprimait en marge de cet atelier tenu dans les locaux de la Maison de la femme de Tambacounda, en présence des autorités locales de la ville.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le préfet a alerté sur le nombre élevé d'accidents impliquant régulièrement les conducteurs de mototaxis "Jakarta".

"Il y a énormément d'accidents à Tambacounda", avec notamment "les motos Jakarta qui subissent en premier un nombre important d'accidents aussi bien dans la ville de Tambacounda qu'au niveau des autres communes du département, et parfois on assiste à des accidents qui sont souvent très violents", a relevé Alioune Badara Mbengue.

Il a également évoqué le cas des camions-citernes qui provoquent également beaucoup d'accidents à Tambacounda, parfois en plein centre-ville, selon le préfet.

"Il y a un risque à ce niveau qui nécessite une prise en charge particulière et c'est pour cela que nous insistons sur la sensibilisation pour éviter que ces situations ne causent des sinistres d'une plus grande envergure", a-t-il déclaré.

Cet atelier est axé sur le thème "Renforcer la résilience des populations et des autorités locales face aux menaces sécuritaires extérieurs et intérieures". Il s'inscrit dans le cadre du projet SENRESILII, financé par l'Union européenne et mis en oeuvre par l'ONG TAATAAN, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer.

Selon Alyoune Badara Diop, consultant à l'ONG TAATAAN, le projet SENRESILIENCE II vise à renforcer la résilience communautaire des populations en matière de sécurité.

"Tambacounda est un corridor avec beaucoup d'enjeux au plan sécuritaire [...] la région est frontalière avec des pays où sévissent des difficultés liées à la sécurité de façon globale, donc pour anticiper des situations de cette nature, il nous a paru important d'orienter la réflexion sur la dimension communautaire de la résilience des populations en matière de sécurité, et c'est tout le sens du programme SENRESILIENCEII qui intervient à Tambacounda et à Kédougou", a-t-il expliqué.

Le consultant a signalé qu'un atelier axé sur la gestion de la ressource forestière ligneuse comme instrument de sécurité a été organisé dans la commune de Komoti, dans le département de Goudiry, en lien avec le programme SENRESILIENCEII.

La commune Kahène, dans le département de Koumpentoum, zone frontalière avec la Gambie, a aussi abrité un atelier de sensibilisation des populations "sur des questions de sécurité foncière", de même que la commune de Payar où s'est tenu des échanges "sur la cohabitation entre pasteurs et agriculteurs dans le cadre de la dynamique de transhumance".

Des ateliers "sur la délinquance juvénile" et "la circulation des produits illicites" sont par ailleurs respectivement prévus dans les communes de Koussanar et Niani Toucouleur, commune également frontalière avec la Gambie, selon le consultant.

Selon le consultant de l'ONG TAATAAN, ces cadres d'échanges ont permis de démontrer que chaque collectivité de la région de Tambacounda a des impératifs de sécurité propres à elle, soulignant ainsi la nécessité de mutualiser les efforts pour soutenir les autorités administratives dans la prévention des risques.

"Nous sommes en période de paix, donc il faut réfléchir sur comment prévenir les risques en les identifiant d'abord pour pouvoir s'aider mutuellement et accompagner l'autorité à pouvoir réagir et à prendre en charge convenablement cette question de sécurité pour éviter notamment que ces risques deviennent des menaces", a-t-il conclu.