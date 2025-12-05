Sénégal: L'APMFS lance la première édition du tournoi national de mini-football

Dakar — L'Association pour la promotion du mini-football au Sénégal (APMFS) a lancé la première édition du tournoi national de mini-football dont la deuxième journée va se dérouler samedi à partir de 11 heures.

Quatre matchs figuraient au programme de la première journée tenue vendredi sans l'équipe de CLACS, venue en retard, mais qui reste en lice pour la suite de la compétition.

Le Centre Moussa-Ba est la seule équipe qui a déclaré forfait pour cette compétition qui va regrouper 12 écuries au total.

Le groupe A comprend l'UCAD Sporting Club, le Centre Moussa-Ba (forfait), l'Academy Foot KRJ et Temple Foot.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le groupe B réunit l'Académie Médina Ndayane, l'AS Kora, le Centre Lamane Foot et BE Sport Académie.

Le groupe C comprend le CLACS, Leister Football Campus, Africa Football Elite et Dakar Mini-football.

Selon Mohamed Karamoko Baldé, président de l'APMFS, les trois équipes en lice dans la poule A se verront attribuer d'office trois points représentant les gains du match contre le Centre Moussa-Ba qui a déclaré forfait.

Lors de cette première journée, dans la poule A, Temple Foot a dominé Academy Foot KRJ, 4-1, tandis que l'UCAD Sporting Club a battu sur tapis vert le Centre Moussa-Ba, forfait.

Dans le groupe B, l'Académie Médina Ndayane a largement battu l'AS Kora, 5-2, et l'équipe de BE Sport Académie s'est imposée 4-2 face au Centre Lamane Foot.

Dans la poule C, Africa Football Elite a battu Dakar Mini-football, 4-3, et Leister Football Campus a remporté son match face à CLACS, absente pour cette première journée, mais qui continue la compétition.

Cinq matchs sont au menu de la prochaine journée, prévue samedi.

Le mini-football est une variante du football à effectif réduit. Il se joue souvent à cinq contre cinq, mais les équipes peuvent compter jusqu'à neuf joueurs.

Dans ce tournoi, chaque équipe comprend six joueurs, dont le gardien. Les matchs se déroulent sur un terrain synthétique de 50 mètres de long sur 30 mètres de large, en deux périodes de 25 minutes chacune.

Cette discipline est ouverte aux amateurs comme aux professionnels.

Le Sénégal avait participé à la quatrième édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de mini-football, du 14 au 25 juillet 2025, à Derna, en Libye, remportée par le pays hôte.

La CAN de mini-foot est organisée par la Confédération africaine de mini-football, créée en 2016 et qui est membre de la Fédération mondiale de mini-football, indépendante de la FIFA.

Voici le programme complet de la prochaine journée :

11h : UCAD Sporting Club - Temple Foot

12h : BE Sport Académie - Académie Médina Ndayane

16h : CLACS - Africa Foot Elite

17h : Centre Lamane Foot - AS Kora

18h : Leister Football Campus - Dakar Mini-football