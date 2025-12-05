Sénégal: Alioune Sall annonce le déploiement d'antennes satellitaires pour connecter un million de Sénégalais à Internet

Dakar — Des antennes satellitaires vont commencer à être déployées avant la fin de l'année, dans le cadre d'un programme visant à assurer une couverture Internet universelle sur l'ensemble du territoire national d'ici fin 2026, annonce le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique.

"Ce déploiement des antennes satellitaires va commencer avant la fin de l'année", a-t-il déclaré, jeudi, en marge de la plénière de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen du projet de budget de son département pour l'exercice 2026.

Selon Alioune Sall, cette initiative va consister en un mix technologique qui doit permettre de couvrir toutes les zones du pays, y compris les localités les plus reculées, "d'ici la fin de l'année 2026".

Le ministre a rappelé que l'État du Sénégal s'est fixé pour objectif de connecter gratuitement un million de Sénégalais, avec une priorité accordée aux zones frontalières, aux postes de santé, aux bâtiments administratifs isolés ainsi qu'aux écoles nécessitant un accompagnement particulier.

Il estime que cette politique devrait contribuer au développement de l'économie numérique et à l'accélération de la digitalisation des services publics.

"À travers les nouvelles technologies, l'État du Sénégal doit être au plus proche des populations", a-t-il dit, évoquant des difficultés persistantes dans l'obtention de documents administratifs tels que le casier judiciaire ou l'extrait de naissance.

Alioune Sall a également annoncé la mise en place du "casier judiciaire citoyen", une nouvelle procédure numérique destinée à faciliter l'établissement de ce document.

"Nous l'avons testée et elle fonctionne", a indiqué Alioune Sall, précisant que le lancement officiel de cette nouvelle procédure, initialement prévu début novembre, a été reporté pour finaliser l'intégration des services les plus sollicités.

Selon lui, près de 80 % des demandes au Sénégal concernent le casier judiciaire, d'où le développement d'une plateforme double pour rendre le service pleinement opérationnel.

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique a exprimé l'espoir que "d'ici la fin de l'année, ou au plus tard en janvier", cette problématique ancienne soit définitivement résolue.