Madagascar: Antananarivo - Plusieurs quartiers sous la menace de la montée des eaux

Antananarivo et sa périphérie se préparent à d'éventuelles inondations. Les forces de l'ordre multiplient les actions de sensibilisation pour anticiper tout sinistre.

Les niveaux des rivières Sisaony et Ikopa ont connu une hausse notable après près de trois semaines de pluies continues, mettant sous pression les habitations situées à proximité. « Le niveau de l'eau commence à monter, mais pour l'instant, le seuil de danger n'est pas encore atteint. Aucun sinistré n'est à déplorer », indique le maire de la commune rurale d'Ampitatafika, Rado Rampanoelina, hier.

Mercredi, l'Autorité pour la protection contre les inondations dans la plaine d'Antananarivo (Apipa) avait placé en vigilance jaune les communes traversées par la Sisaony, avant de lever cette mesure hier. À Ampitatafika, le niveau de la rivière a diminué : il est passé de 2,70 m, mercredi, à 2,32 m hier, alors que la cote d'alerte jaune est fixée à 3 m et celle de l'alerte rouge à 3,50 m. Le dernier bulletin, qui date d'hier matin, fait toutefois état d'une probable nouvelle hausse dans les douze prochaines heures. Selon les prévisions météorologiques publiées hier, les averses devraient se poursuivre sur Antananarivo et ses environs dans les prochains jours. Les conditions sont propices à la formation d'orages sur une grande partie du pays, notamment sur les hautes terres centrales, jusqu'à la fin de la semaine.

Pratique illicites

Dans la capitale, plusieurs quartiers non traversés par des cours d'eau subissent déjà les conséquences des pluies. Des maisons et des véhicules situés le long du boulevard de Tokyo (Bypass) ont été envahis par les eaux. « La prolifération des remblais favorise ces inondations », soulignent des observateurs. Le remblai demeure interdit, mais les pratiques illicites se poursuivent. Les quartiers bas, tels qu'Andranomanalina-Isotry, Anatihazo Isotry ou encore la zone Forello à Tanjombato et Besarety, font également face à des montées d'eau récurrentes.

Dans les zones bordant la Sisaony, les habitants n'ont pas encore quitté les lieux, mais s'y préparent déjà. Chaque saison des pluies, les résidents de communes comme Ampitatafika sont régulièrement évacués vers des sites d'hébergement.

Une opération de sensibilisation et de prévention a été menée hier par les gendarmes de la Compagnie territoriale d'Antananarivo-ville, dans les fokontany d'Antandrokomby, Ampitatafika, Anosizato Ouest, ainsi que dans les quartiers longeant les rivières Sisaony et Ikopa. Les habitants ont été informés des risques d'inondation et invités à se préparer à une éventuelle évacuation vers des zones plus sûres. Ils ont également été alertés sur les dangers liés à une éventuelle rupture de digues ou à des montées brutales des eaux. Le maire d'Ampitatafika note également le risque d'effondrement de maison, comme celui qui s'est produit à Soavina, dans la nuit de mercredi à jeudi.